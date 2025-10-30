Elazığlı Boksör Nilda Nur Eraslan'a Milli Davet

Elazığ Belediyespor'un 80 kg sporcusu Nilda Nur Eraslan, yaklaşan Avrupa Boks Şampiyonası için Türkiye milli takımının hazırlık kampına davet edildi. 3 - 12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyona öncesinde, sporcuların performanslarını artırmaları hedefleniyor.

Milli Takım Hazırlık Kampı Trabzon'da Başladı

Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Avrupa Boks Şampiyonası için milli takım, Trabzon'da bir araya geldi. Kamp süreci, bokscuların teknik ve taktik açıdan kendilerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Nilda Nur Eraslan'ın, bu kamp sürecinde gösterdiği performans merakla bekleniyor.

Antrenör Cemil Döndü'den Destek Açıklaması

Nilda'nın antrenörü Cemil Döndü, genç sporcunun yetenekleri hakkında olumlu görüşler belirtti. Döndü, "Nilda, Elazığ ve ülkemiz adına önemli başarılara imza atacak potansiyele sahip. Onun bu kamp döneminde en iyi şekilde hazırlanacağına inanıyoruz," şeklinde konuştu. Bu tür destekleyici ifadeler, sporcuların motivasyonunu artırırken, Elazığ'daki boks camiasında da büyük bir heyecan yaratıyor.

Elazığ'da Boks Sporu Gelişiyor

Elazığ, son yıllarda boks branşında kayda değer bir gelişim göstermekte. Genç yeteneklerin yetişmesi için çeşitli programlar ve etkinlikler düzenleniyor. Bu süreçte, Nilda gibi sporcuların başarıları, Elazığ'ın boks alanındaki potansiyelini gözler önüne seriyor. Nilda'nın Avrupa Boks Şampiyonası'ndaki performansı, sadece kendi kariyeri için değil, aynı zamanda Elazığ'daki boks sporunun geleceği için de büyük bir önem taşıyor.

3 - 12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Boks Şampiyonası, birçok ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleşecek. Nilda Nur Eraslan’ın bu önemli organizasyondaki mücadeleleri, hem kendisi hem de Elazığ için büyük bir heyecan kaynağı olmaya devam ediyor.