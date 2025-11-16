Dolar
Dünya Kupası Elemeleri Heyecanı Sürüyor: Maçlar Exxen ve TRT Spor'da Yayında

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı devam ediyor. Bugünkü kritik karşılaşmalar Exxen ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 1 dk

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tüm hızıyla devam ederken, futbolseverler hafta sonunu birbirinden heyecanlı karşılaşmalarla geçirecek. Bugün oynanacak önemli maçlar için yayıncı kanallar da belli oldu. Karşılaşmalar, dijital platform Exxen ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Günün ilk maçları saat 17.00’de başlarken, Avrupa’nın dev ekipleri sahaya çıkacak. Macaristan, İrlanda’yı konuk ederken, Portekiz ile Ermenistan kozlarını paylaşacak. Akşam saatlerinde ise futbol şöleni devam edecek. 20.00’de Arnavutluk-İngiltere, Azerbaycan-Fransa, Sırbistan-Letonya ve Ukrayna-İzlanda maçları futbolseverlerle buluşacak.

Afrika Elemeleri de TRT Spor’da

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri kapsamında ise Nijerya ile Demokratik Kongo arasında oynanacak mücadele saat 22.00’de TRT Spor ekranlarında yayınlanacak. Avrupa’da ise gecenin dikkat çeken karşılaşmalarından biri, 22.45’te Exxen’den canlı yayınlanacak İtalya-Norveç maçı olacak.

Günün Diğer Karşılaşmaları

Futbolun yanı sıra kadınlar futbolu ve Güney Amerika ligi karşılaşmaları da dikkat çekiyor. İtalya Kadınlar Serie A’da Juventus, Genoa ile karşı karşıya gelirken; Arjantin Primera División’da Velez Sarsfield, River Plate’i ağırlayacak.

Futbol tutkunları, dolu dolu bir yayın takvimiyle 16 Kasım akşamını ekran başında geçirecek. Dünya Kupası yolunda takımların kaderini belirleyecek bu kritik mücadeleler, büyük bir heyecanla takip ediliyor.

