Haberin Gündemi Spor Bursaspor, Adanaspor'u 6-0 Mağlup Etti

Bursaspor, Adanaspor'u 6-0 Mağlup Etti

Yayınlanma
14
Bursaspor, Adanaspor'u 6-0 Mağlup Etti
Okunma Süresi: 2 dk

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta mücadelesinde Bursaspor, deplasmanda Adanaspor karşısında farklı bir galibiyet elde ederek 6-0’lık skorla sahadan ayrıldı. Bu sonuçla Bursaspor, ligdeki yenilmezlik serisini beş maça çıkararak liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı.

Maçın Detayları

Karşılaşma, İstanbul bölgesi hakemlerinden Emrullah Baydar yönetiminde gerçekleşti. Bursaspor, ilk yarıda İlhan Depe ve Emrehan Gedikli’nin golleriyle 2-0 önde tamamladı. İlk yarıda gösterdikleri etkili oyun, takımın maça olan hakimiyetini ortaya koydu.

İkinci Yarıda Farkı Açtı

İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Bursaspor, Tayfun Aydoğan ve yeniden sahneye çıkan İlhan Depe ile peş peşe goller bularak skoru 4-0’a taşıdı. Bu goller, Bursaspor’un maçtaki üstünlüğünü pekiştirdi. Oyuna sonradan dahil olan Hamza Gür, köşe vuruşu sonrası attığı golle farkı beşe çıkarırken, kaptan Ertuğrul Ersoy, kornerden iyi yükselerek skoru 6-0’a getirdi.

Takım Kadroları

Adanaspor'un kadrosunda Saffet Vehbi Urhan, Emir Can Aksu, Burhan Tuzun, Cebeli Batuhan Ünal, Görkem Gökçe, Ulaş Uzun, Ömer Faruk Gökalp, Emir Işık, Mirac Akay, Semih İsmail Bakır ve Samet Emlik yer aldı. Yedek oyuncular arasında ise Talha Eğribayat, Hasan Dağlı, Onur Can Yardım, Arda Bulca, İsmail Solmaz, Türker Kaplan, Mücahit Beliren, Muhammed Tap, Mesut İncekara ve Mustafa Talha Öz bulundu.

Bursaspor'un kadrosunda ise Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Muhammet Zeki Dursun, Tayfun Aydoğan, Sertaç Çam, İlhan Depe, Hakkı Türker, Tunahan Ergül ve Emrehan Gedikli görev aldı. Yedekler arasında Anıl Atağ, Salih Efe Fidan, Sefa Narin, Musa Çağıran, Barış Gök, Hamza Gür, Enes Çalışkan, Ahmet Berke Ay, Ahmet Hakan Atış ve Arda Ahmet Güneş yer aldı. Takımın teknik sorumluluğunu Adem Çağlayan üstleniyor.

Bursaspor’un bu galibiyeti, takımın ligdeki pozisyonunu güçlendirdi ve taraftarların umutlarını artırdı. Önümüzdeki karşılaşmalarda da bu performansın devam etmesi bekleniyor.

