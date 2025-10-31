Dolar
Spor Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe 11'i Netleşiyor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe 11'i Netleşiyor

Yayınlanma
14
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe 11'i Netleşiyor
Okunma Süresi: 2 dk

Beşiktaş, Süper Lig'in önemli mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe derbisine hazırlanırken, teknik direktör Sergen Yalçın, takımın sahaya çıkacak 11'ini belirlemeye başladı. Siyah-beyazlılar, son dönemdeki performansıyla dikkat çekerken, Kasımpaşa ile oynanan son maçta elde edilen 1 puan, zirve yarışındaki hedeflerini olumsuz etkiledi. Bu nedenle, Fenerbahçe karşısında galibiyet, Beşiktaş için büyük önem taşıyor.

Rafa Silva'nın Dönüşü

Beşiktaş, Konyaspor maçında sakatlık yaşayan Rafa Silva'nın takımla yeniden çalışmalara başlamasıyla birlikte, derbi için umutlandı. Rafa Silva'nın derbide forma giymesi bekleniyor. Bu durum, Beşiktaş'ın hücum hattında önemli bir güç kazandıracak. Silva’nın sahada olması, takımın oyun dinamiklerini olumlu yönde etkilemesi açısından kritik bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Defansif Yapı ve Orta Saha Düzeni

Sergen Yalçın'ın kaleci pozisyonunda yine Ersin Destanoğlu'na görev vermesi bekleniyor. Savunmanın sağında Gökhan Sazdağı, solunda ise Rıdvan Yılmaz'ın yer alması öngörülüyor. Stoper ikilisi Tiago Djalo ve Emirhan Topçu'dan oluşması planlanırken, bu yapı, Fenerbahçe'nin ataklarına karşı duruş sergilemek amacıyla oluşturuldu. Orta sahada ise Wilfred Ndidi ile Orkun Kökçü'nün görev alması bekleniyor. Bu ikili, hem defansif hem de ofansif anlamda takıma denge sağlayacak.

Hücum Hatındaki Strateji

Beşiktaş’ın hücum hattında Rafa Silva'nın yanı sıra sağ kanatta Vaclav Cerny, sol kanatta ise El Bilal Touré’nin görev alması bekleniyor. Santrfor pozisyonunda Tammy Abraham’ın yer alması, Beşiktaş'ın gol yollarındaki etkinliğini artıracak. Abraham, Fenerbahçe savunması üzerinde baskı kurarak, takımın kazanma şansını yükseltmek için önemli bir rol üstlenecek.

Bu kritik derbi, Beşiktaş için hem prestij hem de puan durumu açısından büyük bir önem taşıyor. Sergen Yalçın, takımını en iyi şekilde hazırlayarak, Fenerbahçe karşısında galip gelmeyi hedefliyor.

Yorumlar
