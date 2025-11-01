Beşiktaş'ın Antrenörü Hikmet Çapanoğlu Hayatını Kaybetti

Beşiktaş Kulübü, U-17 Akademi takımının Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, eski futbolcunun kalp krizi nedeniyle vefat ettiği bilgisi verildi. Bu üzücü gelişme, futbol camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Hikmet Çapanoğlu'nun Kariyeri

Hikmet Çapanoğlu, futbolculuk kariyerine Beşiktaş'ta başlamış ve burada önemli başarılara imza atmıştır. Uzun yıllar siyah-beyazlı formayı giyen Çapanoğlu, futbolculuğunun ardından antrenörlük kariyerine yönelmiş ve kulübün genç takımlarında görev alarak birçok genç yeteneğin gelişimine katkı sağlamıştır. U-17 Akademi takımındaki görevinde, futbol eğitimine olan tutkusu ve genç oyunculara yaptığı mentorluk ile tanınan Çapanoğlu, futbol dünyasında saygın bir yere sahipti.

Beşiktaş Kulübü'nden Taziye Mesajı

Beşiktaş Kulübü, Hikmet Çapanoğlu’nun kaybı üzerine yaptığı açıklamada, "Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi. Bu açıklama, camianın duygularını yansıtan bir taziye mesajı olarak dikkat çekti.

Futbol Camiasında Derin Üzüntü

Çapanoğlu'nun ani vefatı, sadece Beşiktaş camiasını değil, Türk futbolunu da derinden etkiledi. Futbolseverler ve eski takım arkadaşları, sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşarak, onun anısını yaşatacaklarını belirtti. Genç futbolculara verdiği değer ve kulübe olan bağlılığı, Çapanoğlu'nun hatırasını her zaman canlı tutacak unsurlar arasında yer alıyor.

Hikmet Çapanoğlu'nun kaybı, futbol dünyasında bir dönemin kapandığını gösterirken, onun mirası ve genç futbolcular üzerindeki etkisi, her zaman hatırlanacak. Beşiktaş camiası, bu acı kaybın ardından birlik ve beraberlik içinde duruş sergilemeye devam ediyor.