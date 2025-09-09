Dolar
Barış Alper Yılmaz: Galatasaray İçin Mücadele Edeceğim

Yayınlanma
Güncellenme
14
Barış Alper Yılmaz: Galatasaray İçin Mücadele Edeceğim
Okunma Süresi: 2 dk

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, yaptığı açıklamalarda kulübü Galatasaray'a olan bağlılığını vurguladı ve sosyal medyada kendisi hakkında yayılan asılsız iddialara yanıt verdi. Yılmaz, sarı-kırmızılı forma altında elde etmek istediği başarıların önceliği olduğunu belirterek, Galatasaray'ın menfaatleri için mücadele edeceğini ifade etti.

Asılsız İddialara Tepki

Barış Alper Yılmaz, sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı paylaşımda, son günlerde kendisi hakkında çıkan spekülasyonlardan rahatsızlık duyduğunu belirtti. Yılmaz, kulübü Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğini ve daha önce yaşanan süreçte sessiz kalmayı tercih ettiğini ifade etti. "Son günlerde şahsımla ilgili çok fazla asılsız iddia yer almaktadır," diyen Yılmaz, Galatasaray'dan ayrılmak istemesinin veya antrenmanları kayıtsız bir şekilde izlediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Takım İçin Savaşma Kararlılığı

Yaşanan gelişmelerin ardından kendisini kötü hissettiğini söyleyen Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk’un bilgisi dâhilinde bir süre antrenmanlara katılmadığını aktardı. "Bu durum, hakkımda yapılan dedikoduları daha da körükledi," diyen Yılmaz, kulübün uygun göreceği şartların oluşması durumunda, Türkiye'nin bonservis rekorunu kırarak Galatasaray'a önemli bir gelir kazandırmayı hedeflediğini belirtti. "Ben kulübüm ile hiçbir zaman para konuşmadım. Galatasaray'ın çıkarları her zaman benim için önceliklidir," dedi.

Galatasaray'a Olan Bağlılık

Galatasaray forması giymenin kendisi için bir onur olduğunu vurgulayan milli futbolcu, saha içinde ve dışında formaya olan aidiyetini her daim gösterdiğini belirtti. "Bundan sonra da sarı-kırmızı formamız altında nice şampiyonluklar için mücadele edeceğim," şeklinde konuşan Yılmaz, kendisine destek veren Okan Buruk’a da teşekkür etti. "Bu rekor düzeyde teklifler bana geliyorsa, bunun en büyük nedeni Galatasaray forması giymemdir," dedi.

Destek Çağrısı

Yılmaz, açıklamasını yaparken, Galatasaray taraftarlarından destek beklediğini ifade etti. "UEFA Şampiyonlar Ligi ve ligdeki hedeflerimiz için desteğinize her zamankinden daha fazla ihtiyacım var," diyen futbolcu, "Unutmayın ki asıl olan Galatasaray'dır," diyerek taraftara umut dolu bir mesaj iletti. "Büyük başarılara birlikte imza atmayı ve heyecanla kutlamayı umuyorum," şeklinde sözlerini tamamladı.

