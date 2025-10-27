Dolar
41,9339 %0,23
Euro
48,8068 %0,43
Gram Altın
5.422,39 % -2,22
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Bahisçi Hakemler Böyle Deşifre Oldu! Süper Lig'e Şaibe Düştü

Bahisçi Hakemler Böyle Deşifre Oldu! Süper Lig'e Şaibe Düştü

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Bahisçi Hakemler Böyle Deşifre Oldu! Süper Lig'e Şaibe Düştü
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye'de futbol hakemliğine dair süregelen tartışmalar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun son açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Hacıosmanoğlu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de görev yapan hakemlerin bahis oynadığına dair bilgiler sundu. Yapılan incelemeler, birçok hakemin bahis dünyasına daldığını ve bu durumun futbol camiasında büyük bir şaibe yarattığını ortaya koydu.

Bahis İddiaları ve Hakemlerin Durumu

TFF'nin raporuna göre, profesyonel liglerde görev yapan toplam 571 aktif hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğu belirlendi. Özellikle Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan 54 üst düzey orta hakemden 7'sinin bahis oynadığı tespit edildi. Ayrıca, 112 üst düzey yardımcı hakemden 15'inin de benzer bir durumda olduğu ortaya çıktı. Alt liglerdeki hakemlerin durumu ise daha da endişe verici; 113 klasman orta hakemden 36'sı, 251 yardımcı hakemden ise 94'ü bahis oynadığı belirlenmiştir.

Yapılan incelemelerde, bazı hakemlerin tek başlarına 18.227 kez bahis yaptıkları kaydedildi. Ayrıca, 42 hakemin ayrı ayrı 1000’in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bu durum, yalnızca tek seferlik bahis yapanlarla sınırlı kalmayıp, yasa dışı bahis oynayanların da dahil edilmediği bir rakamdır.

İstanbul Başsavcılığı'nın İncelemesi

Geçen sezon yaşanan hakem tartışmalarının ardından, TFF nisan ayında İstanbul Başsavcılığı'na başvurarak yaklaşık 3700 kişinin bahis konusundaki durumunun incelenmesini talep etti. Savcılığın başlattığı bu inceleme, futbol camiasındaki hakemler, kulüp başkanları, teknik direktörler, futbolcular ve idarecileri kapsamaktadır. Bu süreçte, Antalya'da başlayan bir soruşturma ile birlikte, hakemlerin Merkez Hakem Kurulu'na yönelik sahtecilik ve mobbing iddiaları da gündeme geldi ve iki dosya birleştirildi.

Hukuki Süreç ve Beklentiler

İstanbul Başsavcılığı'ndaki dosyada, TFF dahil olmak üzere 12 ayrı şikayetçi bulunmaktadır. Savcılık, incelemeler için Türkiye'deki yasal bahis firmalarına yazı yazarak, bahis oynayan kişilerin kimlik numaraları ve isimleri hakkında bilgi talep etmiştir. Ancak, 5 yıllık süre aşımı nedeniyle geçmişe yönelik bilgilerin toplanması zorlaşmaktadır. Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları, bahis oynayan hakemlerin yanı sıra, başkanlar, teknik direktörler ve futbolcuların da bu süreçte yer aldığını düşündürmektedir.

TFF, bahis oynadığı belirlenen hakemlerin görev aldığı maçlarla ilgili büyük bir endişe taşımaktadır. Bu durum, Süper Lig’deki 22 üst düzey hakemin de yer aldığı 5 sezon boyunca süregelen bir şaibe oluşturma potansiyeline sahiptir. TFF Hukuk Kurulu, bahisle adı anılan hakemleri Profesyonel Disiplin Kurulu’na sevk etmeyi planlamaktadır. Bu bağlamda, hakemlerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. ve 57. maddeleri uyarınca disiplin cezası alması beklenmektedir. Bahis kurallarını ihlal eden hakemler, sürekli hak mahrumiyeti cezası ile karşı karşıya kalabilir.

#Hakem
#Bahis
#Pfdk Ceza
#Türkiye Futbol Fedarasyonu
#İbrahim Hacıosmanoğlu
İhracatta Talep Eşik Değerin Altında Kaldı
İhracatta Talep Eşik Değerin Altında Kaldı
#Ekonomi / 27 Ekim 2025
Bülent Kuşoğlu Kimdir? Ankara Milletvekili ve Bürokrat Kariyeri
Bülent Kuşoğlu Kimdir? Ankara Milletvekili ve Bürokrat Kariyeri
#Gündem / 27 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Real Madrid'den Kenan Yıldız'a Çılgın Teklif Hazırlığı
Real Madrid'den Kenan Yıldız'a Çılgın Teklif Hazırlığı
Spor
Fenerbahçe'nin Toplam Borcu Açıklandı: Ali Koç Kulüpten Alacağını Bıraktı
Fenerbahçe'nin Toplam Borcu Açıklandı: Ali Koç Kulüpten Alacağını Bıraktı
Burak Sergen, 26 Yaş Küçük Eşiyle Sosyal Medyada Dikkat Çekti
Burak Sergen, 26 Yaş Küçük Eşiyle Sosyal Medyada Dikkat Çekti
Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Hakkında Son Gelişmeler
Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Hakkında Son Gelişmeler
Altın Fiyatları Canlı Takip 27 Ekim 2025
Altın Fiyatları Canlı Takip 27 Ekim 2025
Kasım Celbi 2025 Askerlik Yerleri Açıklandı mı? Sevk Sınıflandırma Sonuçları Saat Kaçta Duyurulacak?
Kasım Celbi 2025 Askerlik Yerleri Açıklandı mı? Sevk Sınıflandırma Sonuçları Saat Kaçta Duyurulacak?
2026 Ocak Ayında En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
2026 Ocak Ayında En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Kuruluş Orhan 1. Bölüm Yayın Tarihi ve Oyuncu Kadrosu
Kuruluş Orhan 1. Bölüm Yayın Tarihi ve Oyuncu Kadrosu
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft