Bahisçi Hakemler Böyle Deşifre Oldu! Süper Lig'e Şaibe Düştü

Türkiye'de futbol hakemliğine dair süregelen tartışmalar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun son açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Hacıosmanoğlu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de görev yapan hakemlerin bahis oynadığına dair bilgiler sundu. Yapılan incelemeler, birçok hakemin bahis dünyasına daldığını ve bu durumun futbol camiasında büyük bir şaibe yarattığını ortaya koydu.

Bahis İddiaları ve Hakemlerin Durumu

TFF'nin raporuna göre, profesyonel liglerde görev yapan toplam 571 aktif hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğu belirlendi. Özellikle Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan 54 üst düzey orta hakemden 7'sinin bahis oynadığı tespit edildi. Ayrıca, 112 üst düzey yardımcı hakemden 15'inin de benzer bir durumda olduğu ortaya çıktı. Alt liglerdeki hakemlerin durumu ise daha da endişe verici; 113 klasman orta hakemden 36'sı, 251 yardımcı hakemden ise 94'ü bahis oynadığı belirlenmiştir.

Yapılan incelemelerde, bazı hakemlerin tek başlarına 18.227 kez bahis yaptıkları kaydedildi. Ayrıca, 42 hakemin ayrı ayrı 1000’in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bu durum, yalnızca tek seferlik bahis yapanlarla sınırlı kalmayıp, yasa dışı bahis oynayanların da dahil edilmediği bir rakamdır.

İstanbul Başsavcılığı'nın İncelemesi

Geçen sezon yaşanan hakem tartışmalarının ardından, TFF nisan ayında İstanbul Başsavcılığı'na başvurarak yaklaşık 3700 kişinin bahis konusundaki durumunun incelenmesini talep etti. Savcılığın başlattığı bu inceleme, futbol camiasındaki hakemler, kulüp başkanları, teknik direktörler, futbolcular ve idarecileri kapsamaktadır. Bu süreçte, Antalya'da başlayan bir soruşturma ile birlikte, hakemlerin Merkez Hakem Kurulu'na yönelik sahtecilik ve mobbing iddiaları da gündeme geldi ve iki dosya birleştirildi.

Hukuki Süreç ve Beklentiler

İstanbul Başsavcılığı'ndaki dosyada, TFF dahil olmak üzere 12 ayrı şikayetçi bulunmaktadır. Savcılık, incelemeler için Türkiye'deki yasal bahis firmalarına yazı yazarak, bahis oynayan kişilerin kimlik numaraları ve isimleri hakkında bilgi talep etmiştir. Ancak, 5 yıllık süre aşımı nedeniyle geçmişe yönelik bilgilerin toplanması zorlaşmaktadır. Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları, bahis oynayan hakemlerin yanı sıra, başkanlar, teknik direktörler ve futbolcuların da bu süreçte yer aldığını düşündürmektedir.

TFF, bahis oynadığı belirlenen hakemlerin görev aldığı maçlarla ilgili büyük bir endişe taşımaktadır. Bu durum, Süper Lig’deki 22 üst düzey hakemin de yer aldığı 5 sezon boyunca süregelen bir şaibe oluşturma potansiyeline sahiptir. TFF Hukuk Kurulu, bahisle adı anılan hakemleri Profesyonel Disiplin Kurulu’na sevk etmeyi planlamaktadır. Bu bağlamda, hakemlerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. ve 57. maddeleri uyarınca disiplin cezası alması beklenmektedir. Bahis kurallarını ihlal eden hakemler, sürekli hak mahrumiyeti cezası ile karşı karşıya kalabilir.