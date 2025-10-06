Dolar
Aras ve Aydın, Kupa Sınavlarına Hazır

İZMİR, (DHA) - Sultanlar Ligi takımlarından Aras Spor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Kupa Voley'de grup aşamalarına katılmak üzere sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Her iki takım da zorlu rakipleriyle karşılaşarak çeyrek finale yükselme hedefi taşırken, maçların detayları spor severler tarafından merakla bekleniyor.

Aras Spor'un Maç Programı

Aras Spor, 1. Grup'taki ilk maçında Ankara'da Türk Hava Yolları ile mücadele edecek. Maç, yarın saat 14.00'te başlayacak. Aras Spor, bu karşılaşmada galip gelerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Ayrıca, 1. Grup içerisinde, perşembe günü Nilüfer Belediyespor ile bir başka maç daha gerçekleştirecek. Takım, bu iki maçta sergileyeceği performansla çeyrek finale yükselme şansını artırmayı amaçlıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Mücadelesi

Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 3. Grup'taki ilk maçında Bursa'da Bahçelievler Belediyespor ile karşılaşacak. Bu kritik karşılaşma, yarın saat 16.30'da başlayacak. Aydın ekibi, turnuvada önemli bir yere sahip olabilmek adına bu maçtan galip ayrılmayı hedefliyor. Ayrıca, çarşamba günü Göztepe ile bir başka karşılaşma gerçekleştirecek. Aydın'ın bu iki maçtaki performansı, ekibin çeyrek finale kalmasında belirleyici rol oynayacak.

Grup Yapısı ve Çeyrek Finale Yükselme Şansı

Kupa Voley'de her grup üç takımdan oluşmakta ve grupta birinci olan ekipler çeyrek finale yükselebilmek için mücadele edecek. Aras Spor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor’un grup maçları, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Spor severler, her iki takımın performansını ve maçların sonucunu yakından takip edecek.

Bu kritik maçlar, voleybolseverler için heyecan dolu anlar yaşatacak ve turnuvanın gidişatını belirleyecek önemli karşılaşmalar olarak kaydedilecek.

