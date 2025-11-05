Antetokounmpo'dan Ergin Ataman'a Destek: Yaz Ayında Bir Maç Mümkün

Milwaukee Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, NBA'deki Toronto Raptors maçı sonrası Ergin Ataman'ın önerisine destek vererek Avrupa ve NBA takımları arasında yaz aylarında bir maç yapılabileceğini dile getirdi. Ataman, daha önce Panathinaikos'un Boston Celtics'ten daha iyi olduğunu savunmuştu ve bu öneri, basketbol dünyasında dikkat çekici bir tartışma başlatmıştı.

Antetokounmpo'nun Açıklamaları

30 yaşındaki Yunan basketbolcu, Toronto Raptors karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, Ataman'ın önerisini gündeme getirerek, "İki sezon önce Ergin Ataman, Panathinaikos'un Boston'dan daha iyi olduğunu söylüyordu. Panathinaikos ile Boston arasında bir maç izlemek isterim," ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Ataman'ın önerisinin uluslararası düzeyde ilgi gördüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Avrupa ve NBA Takımları Arasındaki Olası Maç

Antetokounmpo, Avrupa'nın en iyi takımları ile NBA takımları arasında bir karşılaşmanın gerçekleşmesinin mümkün olduğunu belirterek, "Amerika'daki takımların Avrupa'daki takımlarla oynaması zor olacak, ancak benzer yapıya sahip iki lig arasında bir etkileşim kurulabilir. Belki de yaz aylarında buradaki en iyi takım ile oradaki en iyi takım karşılaşabilir ve böylece dünyanın en iyi takımının kim olduğunu görebiliriz," şeklinde konuştu. Bu tür bir organizasyon, basketbolseverler için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Giannis Antetokounmpo'nun bu açıklamaları, uluslararası basketbolun geleceği ve NBA ile Avrupa ligleri arasındaki etkileşimi artırma potansiyeli açısından önemli bir adım olarak yorumlanıyor. Ergin Ataman'ın önerisi, basketbol camiasında tartışmalara yol açarken, Antetokounmpo'nun destek vermesi, önerinin ciddiyetini artırıyor.