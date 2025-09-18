Ali Koç, TFF'yi Ziyaret Etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile hakem yönetimleri üzerine görüşmek amacıyla Riva'daki TFF tesislerine ziyarette bulundu. Bu ziyaret, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'deki son maçında yaşanan hakem kararlarına dair tartışmaların ardından gerçekleşti.

Fenerbahçe'nin Son Maçında Yaşananlar

Dün akşam Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi ve maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Maç sonrası, hakem kararları üzerine yoğun eleştirilerde bulunan Koç, bu konudaki görüşlerini TFF ile paylaşmak üzere Riva'ya gitme kararı aldı. Ziyaretin, hakem yönetimleri konusunda daha etkili bir iletişim sağlamayı amaçladığı ifade ediliyor.

TFF ile İletişim Süreci

Ali Koç'un beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği bu görüşmenin, Türk futbolundaki hakem uygulamalarına dair önemli bir diyalog oluşturması bekleniyor. Ziyaret sırasında, hakem yönetimlerinin şeffaflığı ve adil oyun anlayışının önemi üzerinde durulması planlanıyor. Koç'un, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile yapacağı görüşmelerde, Fenerbahçe'nin beklentilerini ve önerilerini net bir şekilde ifade etmesi öngörülüyor.

Fenerbahçe'nin, futbol dünyasında adaletin sağlanması ve hakem hatalarının minimize edilmesi adına attığı bu adım, Türk futbolunun gelişimi açısından kayda değer bir girişim olarak değerlendiriliyor. Ali Koç'un TFF ile kurduğu bu iletişim, gelecekteki maçlarda daha sağlıklı bir hakem yönetimi sağlanmasına katkıda bulunabilir.