Haberin Gündemi Spor Adanaspor Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova'dan Duygusal Açıklamalar

Adanaspor Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova'dan Duygusal Açıklamalar

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Adanaspor Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova, kulüp camiasının karşılaştığı zorluklar hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Yeşilova, kulübün yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, "Maçlara ağlayarak çıkıyoruz" ifadesini kullandı. Bu sözler, Adanaspor'un zor günler geçirdiğine işaret ediyor.

Adanaspor'un Zorlu Süreci

Yeşilova, Adanaspor'un Adana şehrinin önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak, “İnsanların bilmesi gereken önemli konular var. Adanaspor, zor günler yaşıyor” dedi. Kulüp için mücadele etmenin önemine değinen teknik direktör, “Maçlara çıkmaktaki tek amacımız, Adanaspor’un geleceğini korumak ve daha kötü günlere düşmemesidir” şeklinde konuştu. Yeşilova, mevcut durumda iki alternatifleri bulunduğunu, maçlara çıkmamaları durumunda hükmen 3-0 kaybedeceklerini ve -3 puan cezası ile karşılaşacaklarını belirtti. Bu durumun, gelecek sezon -9 puanla başlamalarına yol açacağını ifade etti.

Destek Eksikliği ve Sorumluluklar

Adanaspor'un yaşadığı bu sıkıntılarda yeterli destek bulamadıklarını dile getiren Yeşilova, “Anladım ki tekim. 2-3 kişi hariç kimse elini taşın altına koymadı” diyerek sıkıntılarını aktardı. Geldiği günden bu yana geçen 3 ay içinde takımın giderlerini kendisinin karşıladığını belirten Yeşilova, “Bu takımı ara döneme kadar götüreceğim. Ancak hiçbir destek görmediğim için önümüzdeki maçtan sonra otobüs, masör, doktor, yemek, forma ve malzeme konularıyla ilgilenmeyeceğim. Sadece antrenmana geleceğim ve ardından işime gideceğim” ifadelerini kullandı.

Yeşilova'nın bu açıklamaları, Adanaspor'un içinde bulunduğu durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Kulübün geleceği için yaşanan bu belirsizlikler, taraftarlar ve camia tarafından yakından takip ediliyor.

#Adana
#Futbol
#Spor Haberleri
