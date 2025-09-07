A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya İkincisi Oldu

Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, final maçında İtalya'ya karşı gösterdiği mücadele ile dikkat çekti. Ay-yıldızlılar, tarihinde ilk kez katıldığı finalde İtalya'ya 3-2 mağlup olarak şampiyonayı ikincilikle tamamladı. Bu sonuç, Türkiye’nin Dünya Şampiyonası tarihindeki ilk gümüş madalyasını kazanması anlamına geliyor.

Tarihî Final Maçının Set Sonuçları

Final karşılaşmasında, set sonuçları şu şekilde gerçekleşti: İlk sette İtalya, Türkiye'yi 25-23 ile geçerken, ikinci sette Türkiye 25-13'lük bir skorla öne geçti. Üçüncü set yine çekişmeli geçti ve İtalya, 26-24'lük skorla öne geçti. Dördüncü sette Türkiye, 25-19'luk sonuçla dengeyi sağladı. Ancak, son seti İtalya 15-8'lik skorla kazanarak maçı tamamladı.

Filenin Sultanları'ndan Tarihî Başarı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihi bir başarıya imza atarak gümüş madalya elde etti. Bu sonuç, Türkiye'nin voleyboldaki yükselişinin bir göstergesi oldu. Filenin Sultanları, turnuvada gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Türkiye, özellikle setleri rahat skorlarla kazandığı anlarda, İtalya'nın dar farklarla üstünlük sağladığı setlerde ise büyük bir mücadele sergiledi.

Turnuvanın En Skorer Oyuncusu: Melissa Vargas

Turnuvanın en skorer oyuncusu unvanını Türkiye'den Melissa Vargas elde etti. Vargas, performansı ile takıma büyük katkı sağlarken, takım arkadaşı Eda da turnuvanın rüya takımına girmeyi başardı. Rüya takımda ayrıca Brezilya'dan Gabi, İtalya'dan Orro ve Daniele Santerelli, Japonya'dan ise İshikawa yer aldı. Milli takım, 2010 yılında elde ettiği altıncılığın ardından bu kez ikincilikle daha üst bir başarıya imza atmış oldu.

Filenin Sultanları'nın Yükselişi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası'na E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden geçerek başladı. Son 16 turunda Slovenya’yı 3-0 mağlup eden milli takım, çeyrek finalde ABD'yi 3-1'le geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise Japonya'yı 3-1'lik skorla geçerek tarihteki ilk finaline adını yazdırdı. Bu performans, Türk voleybolunun uluslararası alandaki başarısını pekiştirdi.