Yusuf Sarı Kimdir? A Milli Takım’a 2 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü!

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçları öncesi açıklanan kadroda yer alan Yusuf Sarı, yeniden milli formaya kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Son olarak 2023 yılında milli takım kadrosunda yer alan Sarı, iki yıl aranın ardından tekrar aday kadroya çağrıldı.

Sahadaki sürati, dripling yeteneği ve çalışkan oyun tarzıyla dikkat çeken oyuncu, yeniden milli takıma seçilmesiyle spor camiasında ilgi odağı haline geldi. Peki, Yusuf Sarı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor?

Yusuf Sarı Kimdir?

Doğum Tarihi: 20 Kasım 1998

Doğum Yeri: Martigues, Fransa

Yaş: 26 (Kasım 2025 itibarıyla)

Uyruk: Türk

Pozisyon: Sağ kanat

Futbol hayatına Fransa’da başlayan Yusuf Sarı, profesyonel kariyerine 2017 yılında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marseille’in B takımıyla başladı. Daha sonra A takıma yükselen Sarı, kiralık olarak Clermont Foot’ta da forma giydi.

Kariyerinde Oynadığı Takımlar:

Marseille B (2017-2019)

Olympique Marseille (2017-2019)

Clermont Foot (2018, kiralık)

Trabzonspor (2019-2022)

Çaykur Rizespor (2022, kiralık)

Adana Demirspor (2022-2024)

İstanbul Başakşehir (2025 – Günümüz)

Hangi Mevkide Oynuyor?

Yusuf Sarı, sağ kanat mevkisinde forma giyiyor. Hücumda hızı ve adam geçme becerisiyle tanınan oyuncu, gerektiğinde sol kanatta da görev alabiliyor. Serbest vuruşlardaki etkili ortaları ve hızlı çıkışlarıyla dikkat çeken bir hücum silahı olarak biliniyor.

Hangi Takımda Oynuyor?

Yusuf Sarı, 2024-2025 sezonu ara transfer döneminde RAMS Başakşehir FK’ya transfer oldu. Süper Lig’de özellikle çıkış maçlarında gösterdiği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın radarına girdi.

A Milli Takım Dönüşü

Yusuf Sarı, 7 Kasım 2025’te açıklanan kadro ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Türkiye – Bulgaristan (15 Kasım, Bursa) ve İspanya – Türkiye (18 Kasım, Sevilla) maçları için yeniden A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.