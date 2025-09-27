Transferde büyük bomba! Arsenal, Kenan Yıldız için 60 milyon Euro masaya koydu

Türk futbolunun parlayan yıldızı Kenan Yıldız için transfer söylentileri yeniden alevlendi. Juventus’ta gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki oyuncu, bu kez Premier Lig devi Arsenal’in radarına girdi.

İngiliz basınına göre Mikel Arteta, uzun süredir takip ettiği Kenan için resmi adım atılması yönünde yönetime baskı yaptı. Bunun üzerine Arsenal, Juventus’a tam 60 milyon Euro’luk bonservis teklifinde bulunmaya karar verdi. Ancak Torino ekibinin genç yıldız için şimdilik kapıları kapattığı konuşuluyor.

Juventus’un geçtiğimiz haftalarda kaptanlık pazubandını teslim ettiği Kenan Yıldız’ı takımın merkezinde konumlandırmak istediği, bu nedenle Arsenal’in teklifine sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Bu sezon 5 maçta 2 gol ve 4 asistle oynayan milli futbolcu, hem İtalya’da hem de Avrupa’da gündemden düşmüyor. Transferin önümüzdeki haftalarda daha da hareketlenmesi bekleniyor.