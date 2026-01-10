Süper Kupa Finali Canlı Yayın Bilgileri: Galatasaray – Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Türk futbolunun iki devinin karşı karşıya geleceği Süper Kupa finali için heyecan dorukta. Galatasaray ve Fenerbahçe, 10 Ocak 2026 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda futbolseverlerle buluşacak. Taraftarlar, bu kritik derbinin ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını merakla bekliyor.

Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa Finali Ne Zaman, Saat Kaçta?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Kupa finali 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 18.45’te başlayacak. Maçın başlangıç saati, hava koşulları nedeniyle daha önce planlanan 20.30'dan öne çekilmiştir. Bu değişiklik, olumsuz hava şartları ve kuvvetli rüzgar uyarıları dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak, Şifresiz mi?

Futbolseverler için önemli bir bilgi olarak, Süper Kupa finali ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İzleyicilerin herhangi bir abonelik veya ücret ödemesine gerek kalmadan maçı takip etmeleri mümkün olacak. Bu durum, geniş bir izleyici kitlesinin karşılaşmayı takip edebilmesini sağlayacak.

Maçı Kim Yönetecek?

Final mücadelesinin hakemi, deneyimli isim Halil Umut Meler olacak. Meler’in yardımcıları ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara olarak belirlenmiştir. Dördüncü hakem olarak da Ozan Ergün görev alacak. Bu hakem triosu, önemli bir müsabakada adil bir yönetim sağlamayı hedefliyor.

Süper Kupa'ya Nasıl Geldiler?

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak finalde yer alma hakkı elde etti. Sarı kırmızılı ekip, yeni format dahilinde dört takımın yer aldığı organizasyonda yarı finalde Trabzonspor’u 4-1 gibi net bir skorla mağlup etti. Fenerbahçe ise Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayarak finale yükselmeyi başardı. Sarı lacivertliler, yarı finalde Samsunspor’u 2-0 yenerek büyük bir başarı gösterdi.

Derbide Gözler Golcülerde

Final öncesinde her iki takımın hücum hattı da dikkat çekiyor. Galatasaray’ın en golcü oyuncusu Victor Osimhen olurken, Fenerbahçe’de bu unvan Anderson Talisca’ya ait. Ancak, Talisca’nın sakatlığı nedeniyle finalde forma giyemeyeceği bildirildi. Ayrıca, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bazı yıldız oyuncuların durumları da merakla takip ediliyor. Teknik ekipler, final kadrosunu maç saatine yakın netleştirecek.

Süper Kupa Finali Öncesi Özet Bilgiler

Galatasaray – Fenerbahçe Tarih: 10 Ocak 2026 Cumartesi Saat: 18.45 Stadyum: Atatürk Olimpiyat Stadı Yayın: ATV (Şifresiz, canlı)

Türk futbol tarihinin en büyük rekabetlerinden birini temsil eden Süper Kupa finali, sadece saha içindeki mücadele ile değil, aynı zamanda tarihi atmosferiyle de futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İki ezeli rakip arasında geçecek olan bu mücadele, futbolseverler için unutulmaz anlar yaşatacak.