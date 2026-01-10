Antalya'da Fırtına Nedeniyle Mahsur Kalan 24 Kişi Kurtarıldı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde dağda kamp yapan 24 kişilik bir grup, şiddetli fırtına nedeniyle çadırlarının uçması sonucu mahsur kaldı. Olay, sabah saat 05.30 civarında Gömbe Mahallesi'nde gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Kulübü'ne üye olan bu grup, kamp yapmak amacıyla dağlık alana gitmişti.

Olayın Gelişimi

Fırtına, grup çadırlarını havaya uçurunca, katılımcılar açık alanda mahsur kaldı. Çevredeki olumsuz hava koşulları nedeniyle durumları ciddileşen grubun yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, jandarma, sağlık ve AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kurtarma Çalışmaları

AFAD ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak mahsur kalan gruba müdahale etti. Ekiplerin üstün çabası ile grup, yalnızca iki saat içerisinde güvenli bir şekilde kurtarıldı. Kurtarılan kişiler, jandarma ekiplerine teslim edilerek sağlık durumları kontrol edildi. Yoğun bir fırtına ile karşılaşan grup, herhangi bir yaralanma ya da sağlık sorunu yaşamadan kurtarıldı.

Bu olay, dağcılık ve kamp faaliyetlerinin güvenliği konusunda önemli bir hatırlatmada bulunuyor. Doğa ile iç içe yapılan bu tür etkinliklerde hava koşullarının önceden değerlendirilmesi gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Antalya'da yaşanan bu kurtarma operasyonu, AFAD ve diğer ilgili ekiplerin etkinliğini ve hızlı müdahale yeteneklerini de gözler önüne serdi.