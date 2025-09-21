Sadettin Saran kimdir? Serveti dudak uçuklattı!

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yeni başkanı seçilen Sadettin Saran, iş dünyasındaki başarıları ve servetiyle merak konusu oldu. Hem spor geçmişi hem de farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla adından söz ettiren Saran, Türkiye’nin en güçlü iş insanları arasında gösteriliyor.

Sporcu kökenli başkan

30 Ağustos 1964’te ABD’nin Colorado eyaletinde doğan Saran, Kırıkkaleli bir baba ve Amerikalı bir annenin çocuğu. Kentucky Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitiren Saran, burada yüzme takımında kaptanlık yaptı. Milli takımda da yüzerek birçok rekora imza attı.

Saran Holding ile dev yatırımlar

Türkiye’ye döndükten sonra iş hayatına atılan Saran, bugün Saran Holding çatısı altında medya, enerji, turizm, havacılık ve dijital teknoloji alanlarında faaliyet gösteriyor.

Medya: S Sport, Radyospor, Radyo Trafik, Radyo Müzik, Ajansspor

Enerji: Güneş, rüzgâr ve hidroelektrik yatırımları

Turizm: Yurt içi ve dışında otel yatırımları

Havacılık: Helikopter hizmetleri ve alım-satım

Serveti dudak uçuklatıyor!

Resmi rakam paylaşılmasa da iş dünyası kaynaklarına göre Sadettin Saran’ın net servetinin 400 milyon – 1 milyar dolar aralığında olduğu tahmin ediliyor. Özellikle medya hakları, spor yatırımları ve enerji projeleri, servetinin en büyük kaynakları arasında.

Fenerbahçe ile bağları güçlü

Uzun yıllardır Fenerbahçe camiasının içinde olan Saran, geçmişte yöneticilik görevlerinde de bulundu. Kulübün amatör branşlarına destek veren iş insanı, artık başkanlık koltuğunda hem iş dünyasındaki tecrübelerini hem de finansal gücünü sarı-lacivertliler için kullanacak.