Haberin Gündemi Spor Milli Heyecan Başlıyor! Bulgaristan – Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Milli Heyecan Başlıyor! Bulgaristan – Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında yarın Sofya’da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç, 11 Ekim 2025 Cuma günü saat 21.45’te oynanacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

Yayınlanma
14
Milli Heyecan Başlıyor! Bulgaristan – Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Okunma Süresi: 1 dk

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde kritik virajlardan biri daha geldi çattı. Türkiye A Millî Futbol Takımı, yarın akşam deplasmanda Bulgaristan karşısına çıkıyor. Grupta alınacak sonuç, millilerin kaderini doğrudan etkileyecek.

Son olarak İstanbul’da güçlü rakibi İspanya’ya karşı alınan ağır mağlubiyetin ardından Ay-Yıldızlı ekip, Sofya’daki mücadeleyle moral bulmayı hedefliyor. Teknik heyet ve futbolcular tüm hazırlıklarını tamamladı, gözler artık sahada.

Karşılaşma, 11 Ekim 2025 Cuma günü, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da bulunan Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda oynanacak. Maçın başlama saati ise Türkiye saatiyle 21.45 olarak açıklandı.

Yayın konusunda ise futbolseverlerin gözü TV8’e çevrildi. A Milli Takımımızın önceki eleme maçlarını ekrana taşıyan kanalın, Bulgaristan – Türkiye karşılaşmasını da canlı yayınlaması bekleniyor. Resmî açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı bildirildi.

Millilerin kalan grup maçları ise şöyle:

11 Ekim 2025: Bulgaristan – Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye – Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye – Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya – Türkiye

Tüm Türkiye’nin kenetlendiği bu mücadele, milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

#Millitakım
#Tv8
#Bulgaristantürkiye
#Dünyakupasıelemeleri
#Sofya
#Futbolheyecanı
#Kritikmaç
#Ayyıldızlılar
#Millimaç
#Futbolgündemi
