Juventus - Borussia Dortmund Maçı: İşte Yayın Bilgileri ve Muhtemel 11’ler

Juventus, Şampiyonlar Ligi açılışında Borussia Dortmund’u konuk ediyor. Serie A’ya fırtına gibi başlayan Kenan Yıldız, bu kritik mücadelede ilk 11’de sahaya çıkacak.

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 1 dk

Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam Torino’da başlıyor. Serie A’da 3’te 3 yapan ve son maçında Inter’i 4-3 mağlup eden Juventus, sahasında Borussia Dortmund’u konuk ediyor. Sezona fırtına gibi giren milli futbolcu Kenan Yıldız, Devler Ligi açılışında da ilk 11’de sahaya çıkacak.

Tarih: 16 Eylül 2025 Salı
Saat: 22.00 (TSİ)
Stat: Allianz Arena, Torino
Yayın: Tabii

Muhtemel 11’ler

Juventus: Di Gregorio; Cambiaso, Bremer, Kelly, Kalulu; Koopmeiners, Thuram, McKennie; Openda, Kenan Yıldız, David.

Borussia Dortmund: Kobel; Couto, Ryerson, Anton, Bensebaini, Svensson; Sabitzer, Nmecha; Adeyemi, Guirassy, Beier.

Kenan Yıldız, bu sezon oynadığı 3 maçta 1 gol ve 3 asist kaydederek Juventus’un en formda isimlerinden biri oldu.

