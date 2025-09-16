Juventus - Borussia Dortmund Maçı: İşte Yayın Bilgileri ve Muhtemel 11’ler

Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam Torino’da başlıyor. Serie A’da 3’te 3 yapan ve son maçında Inter’i 4-3 mağlup eden Juventus, sahasında Borussia Dortmund’u konuk ediyor. Sezona fırtına gibi giren milli futbolcu Kenan Yıldız, Devler Ligi açılışında da ilk 11’de sahaya çıkacak.
Tarih: 16 Eylül 2025 Salı
Saat: 22.00 (TSİ)
Stat: Allianz Arena, Torino
Yayın: Tabii
Muhtemel 11’ler
Juventus: Di Gregorio; Cambiaso, Bremer, Kelly, Kalulu; Koopmeiners, Thuram, McKennie; Openda, Kenan Yıldız, David.
Borussia Dortmund: Kobel; Couto, Ryerson, Anton, Bensebaini, Svensson; Sabitzer, Nmecha; Adeyemi, Guirassy, Beier.
Kenan Yıldız, bu sezon oynadığı 3 maçta 1 gol ve 3 asist kaydederek Juventus’un en formda isimlerinden biri oldu.