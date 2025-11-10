Beşiktaş’ın Genç Kalecisi Ersin Destanoğlu Kimdir? İşte Kariyeri ve Hayatı

Beşiktaş’ın son yıllardaki en dikkat çeken kalecilerinden biri olan Ersin Destanoğlu, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Peki, Ersin Destanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

Ersin Destanoğlu Kimdir?

1 Ocak 2001 tarihinde İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde doğan Ersin Destanoğlu, 24 yaşındadır. Futbol kariyerine 2012 yılında Bayrampaşa altyapısında başlayan genç kaleci, 2013 yılında Beşiktaş altyapısına transfer oldu.

Beşiktaş Kariyeri

Beşiktaş altyapısında gösterdiği başarılı performansın ardından 8 Eylül 2017’de profesyonel sözleşmeye imza atan Destanoğlu, 2020-2021 sezonundan itibaren siyah-beyazlı takımın A takım kalesini devraldı.

Beşiktaş formasıyla hem Süper Lig’de hem de Avrupa kupalarında görev alan Ersin, genç yaşına rağmen kritik maçlarda yaptığı kurtarışlarla taraftarın güvenini kazandı.

Milli Takım ve Gelecek Vaat Eden Performans

Ersin Destanoğlu, Türkiye’nin genç millî takımlarında da forma giydi. U17, U19 ve U21 kategorilerinde görev alan kaleci, ilerleyen yıllarda A Milli Takım için de önemli bir aday olarak görülüyor.

Beşiktaş Taraftarının Gözdesi

Soğukkanlı yapısı, yüksek konsantrasyonu ve refleksleriyle ön plana çıkan Ersin Destanoğlu, Beşiktaş taraftarının sevdiği isimlerden biri. Kalede istikrar yakalayan genç oyuncu, kariyerini Avrupa kulüplerine taşımak isteyen Türk futbolcular arasında yer alıyor.

Siyah-beyazlı kulübün gelecekte de önemli parçası olması beklenen Destanoğlu, hem kulüp hem de milli takım için umut vadediyor.