Bayern Münih – Chelsea Şampiyonlar Ligi Dev Maçı Bu Akşam! İşte Saat ve Kanal Bilgisi

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan Bayern Münih – Chelsea karşılaşmasıyla devam ediyor. 17 Eylül Çarşamba günü Allianz Arena’da oynanacak maç, saat 22.00’de Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

14
14
Okunma Süresi: 1 dk

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele başlıyor. Geçtiğimiz sezonun Konferans Ligi şampiyonu Chelsea, Alman devi Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Sanchez yönetecek.

Maç Tarihi ve Saati: 17 Eylül 2025 Çarşamba, saat 22.00
Stadyum: Allianz Arena
Yayıncı Kanal: Tabii Spor 1

Muhtemel 11’ler

Bayern Münih: Neuer, Upamecano, Tah, Stasinic, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Diaz, Gnabry, Kane

Chelsea: Sanchez, Adarabioyo, Chalobah, Hato, Fofana, Fernandez, Caicedo, Bynoe-Gittens, Buonanotte, Neto, Pedro

