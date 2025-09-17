Bayern Münih – Chelsea Şampiyonlar Ligi Dev Maçı Bu Akşam! İşte Saat ve Kanal Bilgisi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele başlıyor. Geçtiğimiz sezonun Konferans Ligi şampiyonu Chelsea, Alman devi Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Sanchez yönetecek.
Maç Tarihi ve Saati: 17 Eylül 2025 Çarşamba, saat 22.00
Stadyum: Allianz Arena
Yayıncı Kanal: Tabii Spor 1
Muhtemel 11’ler
Bayern Münih: Neuer, Upamecano, Tah, Stasinic, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Diaz, Gnabry, Kane
Chelsea: Sanchez, Adarabioyo, Chalobah, Hato, Fofana, Fernandez, Caicedo, Bynoe-Gittens, Buonanotte, Neto, Pedro