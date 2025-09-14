Dolar
Haberin Gündemi Spor 12 Dev Adam Avrupa İkincisi! Almanya’ya Kaybettik Ama Tarih Yazdık

12 Dev Adam Avrupa İkincisi! Almanya’ya Kaybettik Ama Tarih Yazdık

12 Dev Adam, EuroBasket 2025 finalinde Almanya’ya 88-83 kaybetti. Milliler 24 yıl sonra Avrupa ikincisi olarak Türk basketbol tarihine geçti.

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 1 dk

Türk basketbolunun gurur gecesi yaşandı! 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Almanya ile karşılaştı. Arena Riga’da kapalı gişe oynanan finali yaklaşık 11 bin kişi izledi, milyonlarca vatandaş da ekran başında millilerin yanında oldu.

Maça Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün ilk 5’iyle çıkan ay-yıldızlı ekip, üçüncü çeyreği 67-66 önde kapattı. Ancak son bölümde Almanya’nın üstünlüğüyle karşılaşma 83-88 sonuçlandı. Milliler sahadan gümüş madalya ile ayrıldı.

Bu sonuçla 12 Dev Adam, 24 yıl sonra yeniden Avrupa ikincisi olarak tarihe geçti. Sahadaki mücadele, Türk basketbolunun yükselen ivmesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Finali Türkiye’den Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve birçok siyasi isim tribünden takip ederken, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de salonda hazır bulundu.

Altın madalya bu kez kaçsa da 12 Dev Adam, tüm Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.

