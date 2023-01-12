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Servet Operasyonu
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Servet Operasyonu

Antalya'nın içinde bulunduğu çeşitli ülkelerde çekimleri yapılan Süper Aksiyon filmi, Türkiye'de vizyona giriyor. İstihbarat, kirli ilişkiler ve uluslararası entrikaları içine alan Servet operasyonu aksiyon hastası sinema izleyicileri için biçilmiş kaftan..

Antalya'nın içinde bulunduğu çeşitli ülkelerde çekimleri yapılan Süper Aksiyon filmi, Türkiye'de vizyona giriyor. İstihbarat, kirli ilişkiler ve uluslararası entrikaları içine alan Servet operasyonu aksiyon hastası sinema izleyicileri için biçilmiş kaftan..

NEFES KESEN SAHNELER VE FULL AKSİYON

ABD, İngiltere ve Türkiye'den oluşan küresel istihbarat ittifakının yeni ölümcül silah satışını durdurmak amacıyla görevlendirilen özel çelik ajan Orson Fortune'la tanışmaya hazır olun. Filimde Jason Stathan'a Hugh Grant, Aubrey Plaza, Josh Hartnett ve Carl Elwes eşlik ediyor. Görevi, dünyayı tehdit eden ölümcül bir teknoloji ortadan kaldırmak olan Fortune, milyarder silah tüccarlarının izini sürüyor.

ANTALYA BUNU HAKETMEDİ
Öte yandan Türkiye'de çekilen aksiyon sahneleri esnasında Antalya'nın bir ortadoğu ülkesi gibi gösterilmeye çalışıldığı dikkatleri çekiyor.

KALEİÇİ SOKAKLARI MI? BEYRUT'UN ARKA SOKAKLARI MI?

Antalya Kaleiçi bölgesinin Beyrut'un taş parkeli ve taş duvarlı arka sokaklarına benzetilmesi ve aksiyon aktörü Jason Stathan'ın bu sokaklarda müthiş bir kovalamaca içine girmesi, bir tek fes giymesi eksik kalmış esnafları ile bu turizm şehrinin güzelliklerine gölge düşürüyor.

FAZLA ETNİK SAHNELER

Diğer sahnelerde gerek Amerika gerekse, Franca Nice şehrinin drone larla çekilmiş nefis planlarına inat Antalya'nın yine dronelarla çekilen, ancak Cami kubbeleri, ezanlar ve taş döşeli dar sokaklar arasına sıkıştırması, izleyicilerin dikkatinden kaçmıyor.

ANTALYA ORTADOĞU'YA TAŞINMIŞ

Uluslararası bir turizm şehri olan Antalya'nın bir Ortadoğu ülkesi seviyesinde gösterilmesi, Kervansaray'a benzetilen ( Büyük ihtimalle Marwan Palace ) bir malikanenin yine çöl ortasında bulunan bir tesis gibi gösterilmesi yine Türk izleyiciler için aykırı enstanteneler arasında.

Görsel efektlerin bol bol kullanıldığı çatışma sahnelerinin harabelerle dolu alanlarda çekilmesi, filme ayrı bir güzellik getirmiş. Ağır silahların, ve taktik zırhlı araçlarında filme girmesi ve bol bol patlamalı, bombalamalı sahneler, sahipsiz Ortadoğu topraklarına göndermeler yapsada bu üzerinde çok iyi çalışılmış film uzun süre aktüalitesini koruyacak gibi geliyor. 


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