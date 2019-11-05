Selin Ciğerci'den Demet Akalın paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile dünya evine giren Selin Ciğerci, şarkıcı Demet Akalın ile birlikte çektirdiği fotoğrafını paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın aralarından su sızmıyor. Ciğerci'nin bugün yaptığı paylaşım, ikili arasındaki buzların eridiğini gösteriyor. Ünlü fenomen, Demet Akalın'la bir fotoğrafını "Starr" notuyla paylaştı.

- Olan düğüne oldu. Demet Akalın somurttu somurttu gitti.

- Barıştınız sanırım.

- Her daim böle mutlu olun. Dosta düşmana karşı dostluklarınız bir ömür boyu olsun

NE OLMUŞTU?

Selin Ciğerci'nin kına gecesine katılan Demet Akalın, geceden eğlenceli kareleri önce sosyal medya hesabından paylaşmış, daha sonra ise tüm paylaşımları silmişti. İddiaya göre Demet Akalın, Selin Ciğerci'nin organizasyon şirketiyle 250 bin TL'lik anlaşma yaptığını öğrenince paylaşımları silmişti.

Bu iddianın ardından Demet Akalın'ın Selin Ciğerci'yi mutlu gününde yalnız bırakması bekleniyordu. Ancak ünlü şarkıcı, arkadaşını mutlu gününde yalnız bırakmadı ve nikah şahidi olmuştu.

"ARAMIZA KARA KEDİ GİRDİ"

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, nikah şahidi olan ünlü şarkıcı Demet Akalın hakkında bir paylaşım yapmıştı.

Selin Ciğerci paylaşımında, "Benim saygım sevgim önce anneliğine... İşini sanatını şarkılarını zaten hiç konuşmaya gerek yok. Kınada hem onun hem de benim üzüldüğüm bazı şeyler oldu. Aramıza kara kedi girdi. Yanlış anlaşılmalar oldu. Her arkadaşın veya karı kocanın anne ile çocuğun böyle sorunları olur. Böyle şeyler çok normal. Belki de nazar değdi ama düzeldi." ifadelerini kullanmıştı.