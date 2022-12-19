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Şehir Tiyatroları'nın Yeni Çocuk Oyunu, 'Bir Gece Masalı'
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Şehir Tiyatroları'nın Yeni Çocuk Oyunu, 'Bir Gece Masalı'

İstanbul Büyükşehir beledeyesi (İBB) Şehir Tiyatroları William Shakespeare'in yazdığı, Neşe Erçetin'in uyarladığı, Musa Arslanali'nin yönettiği Bir Gece Masalı adlı çocuk oyununu seyirciyle buluşturuyoruz. 2022-2023 sezonunun yeni çocuk oyunu Bir Gece Masalı, 23 Aralık 2022 Pazar günü 12.00'de Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde prömiyerini yapıyor.

İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları William Shakespeare'in yazdığı, Neşe Erçetin'in uyarladığı, Musa Arslanali'nin yönettiği Bir gece Masalı adlı çocuk oyununu seyirciyle buluşturuyoruz. 2022-2023 sezonunun yeni çocuk oyunu Bir Gece Masalı, 23 Aralık 2022 Pazar günü 12.00'de Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde prömiyerini yapıyor.

ORMAN'IN DERİNLİKLERİNDE YAŞANAN SÜRPRIZLER

Eserlerinde insan ve insana dair hikayeleri oldukça çarpıcı ve etkileyici bir dille anlatan usta yazar Wililam Shakespeare'nin ünü yüzyılları aşarak günümüze ulaşan ve en çok sahnelenen romantik komedisi Bir Yaz Gecesi Rüyası'ndan uyarlanan Bir Gece Masalı, Atina ormanının derinliklerinde sürprizlerle ve gizemlerle dolu bir gecede yaşananları sahneye aktarıyor.

HAYAL VE GERÇEK ARASI GİZEMLİ BİR GECE

Ormanda kaybolan ve birbirini arayan dört gençin karmaşık bir hal alan ilişkileri, eşeğe dönüşen bir adam ve ona aşık olan Periler Kraliçesi'nin başından geçenlerin komik bir dille anlatıldığı oyun, dönemin popüler figürleri dinler, periler ve büyülerin de katılımıyla masalsı bir dünyaya taşınıyor. Hayal ile gerçek arasındaki çizgisinin belirsizleştiği bu dünyada, gizemli bir gecenin sonunda biraz yardımla da olsa herkes mutlu sona ulaşmayı başarıyor.


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