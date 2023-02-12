İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenikapı etkinlik alanında, depremzedeler için oluşturulan koordinasyon merkezinde 24 saat canla başla çalışıyor. Gönüllülük esasıyla bir araya gelen insanların çıoğu gençlerden oluşuyor. Sanatçılar, gençlerle omuz omuza depremzedelere destek için birlikte çalışıyor.

TİYATRONUN ATÖLYELERİNDE GİYSİ DİKİLİYOR

İBB Şehir Tiyatroları depremin hemen ardından oyunlarını ikinci bir duyuruya kadar iptal etti. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu atölyelerinde, bu saatten itibaren depremzedeler için giysiler dikilmeye başlandı.

İBB Şehir Tiyatroları teknik ekipleri, depremin ilk gününden itibaren deprem alanındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla hazır bulundu. Gerek Yenikapı'da gerek deprem bölgesinde görev almak üzere İBB Şehir Tiyatroları personeli, gönüllülük esasıyla çalışmalara dahil oldular.

BİR ÇOK SANATÇI AKTİF ROL ALDI

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın koordine ettiği yardım çalışmasına, Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Müdür Yardımcıları Oytun Askeroğlu ve Mehmet Karaosmanoğlu, Genel Satan Yönetmeni Yardımcıları Can Başak ve Emrah Özertem'in yanı sıra sanatçılar Levent Üzümcü, Bennu Yıldırımlar, Hülya Karakaş, Tuğçe Açıkgöz"

"Özge Özder, Hüseyin Köroğlu, Bensu Orhunöz, Sevil Akı, Ali Gökmen Altuğ, Nihat Alpteki, Aslıhan Kandemir, Deniz Yeşil Mavi, Müge Akyamaç, Şehnaz Bölen Taftalı, Erkan Sever, Ersin Umulu, Senan Kara Tutumluer, Yıldıray Şahinler, Yunus Erman Çağlar" katıldılar.