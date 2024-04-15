Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki ilk kabine toplantısı, yerel seçimlerin ardından gerçekleşecek. Toplantının gündemi, yerel seçim sonuçlarının yanı sıra İsrail ve İran arasındaki artan gerilim, enflasyonla mücadele ve bölgedeki son gelişmeleri içeriyor.

Seçim sonuçlarının değerlendirilmesi, kabinenin öncelikli konularından biri olacak. Bakanlar, kendi bölgelerindeki seçim sonuçlarını analiz edecekler.

Ortadoğu'daki gerginlik de gündemde yer alacak. Türkiye'nin bu gerilimi kontrol altında tutmak için alacağı önlemler ve Gazze'deki son durum ele alınacak. Ayrıca Türkiye'nin insani yardımlarının gözden geçirilmesi planlanıyor.

Terörle mücadele de önemli bir konu olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenlik operasyonlarına devam ederken, son operasyonlar ve Irak ile ilişkiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşan ziyareti öncesinde ele alınacak.

Ekonomideki durum da detaylı bir şekilde değerlendirilecek. Enflasyonla mücadele ön planda olacak ve 20 bin öğretmen ataması, 3600 ek gösterge gibi konular da tartışılacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, basının karşısına geçecek ve kabinenin kararlarını açıklayacak.