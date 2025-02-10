Seçil Erzan Davasında Yeni Gelişmeler: Kritik İfadeler Alınacak!

Yüksek kazanç vaat ederek aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen eski banka şube müdürü Seçil Erzan’ın davasında kritik bir aşamaya gelindi. Mahkeme, davada adı geçen önemli isimlerin ifadelerinin alınmasına karar verdi. Ayrıca, hakkında zorla getirme kararı bulunan iki eski banka yöneticisinin savunma tarihleri de netleşti.

Eski Banka Yöneticileri İfade Verecek

Dava kapsamında Denizbank eski genel müdürü Hakan Ateş ve genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun ifadeleri alınacak. Mahkeme tarafından belirlenen takvime göre, Hakan Ateş 15 Nisan’da Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Mehmet Aydoğdu ise 10 Nisan’da Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde savunmalarını yapacak.

Her iki ismin de savunmaları, dolandırıcılık iddialarının boyutunu aydınlatmak açısından büyük önem taşıyor. Özellikle Erzan’ın, oluşturduğu fon sisteminde banka üst yönetiminin bilgisi olup olmadığına dair verecekleri ifadeler, davanın seyrini değiştirebilir.

Fatih Terim ve Diğer Mağdurların İfadeleri Alınacak

Mahkeme, Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, dolandırıcılık mağduru olduğu öne sürülen isimlerin ifadelerinin de alınmasını talep etti. Bu kapsamda, Fatih Terim, Selçuk İnan, Cüneyt Demir, İbrahim Kocabaldır ve Ömer Kahraman’ın şikayetleri mahkeme talimatıyla değerlendirilecek.

Bu süreçte özellikle Fatih Terim gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin vereceği ifadeler, olayın nasıl geliştiğine dair yeni detaylar sunabilir. Erzan’ın nasıl bir sistem kurduğu, kimleri nasıl ikna ettiği ve mağdurların uğradığı zararların boyutu bu ifadelerle daha netleşecek.

20 Kişi Mahkemede Hazır Bulunacak

Mahkeme, daha önce şikayetçi olan ve davada adı geçen Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Volkan Bahçekapılı’nın da aralarında bulunduğu 20 kişinin duruşmaya katılarak ifade vermesine karar verdi. Bu isimlerin ifadeleri, fon sistemine dahil oluş süreçlerini ve yaşadıkları mağduriyetleri ortaya koyarak davanın gidişatını şekillendirebilir.

Dava Süreci ve Beklentiler

Seçil Erzan hakkında açılan davada şu ana kadar ortaya çıkan iddialar, fon adı altında birçok kişiyi yüksek kazanç vaadiyle kandırdığı yönünde. Erzan’ın, özellikle futbol camiasından tanınmış isimleri bu sisteme dahil ettiği, büyük miktarlarda para topladığı ancak sonunda vaat edilen kazançların sağlanamadığı belirtiliyor.

Mahkeme sürecinde, Erzan’ın bu paraları nasıl yönettiği, sistemin arkasında başka isimlerin olup olmadığı ve fonun banka yönetimi tarafından biliniyor olup olmadığı gibi soruların cevapları aranıyor. Banka yöneticilerinin vereceği ifadeler, özellikle sistemin yasal çerçevede nasıl işlediğine dair önemli detaylar ortaya çıkarabilir.

Seçil Erzan, şu ana kadar yaptığı savunmalarda suçlamaları reddetmiş, bazı işlemleri baskı altında yaptığını iddia etmişti. Ancak mağdurların ve şahitlerin ifadeleriyle dava dosyası her geçen gün genişliyor.