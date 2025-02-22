İstanbul’da Kar Alarmı: En Soğuk Geceye Hazır Olun

İstanbul, Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında kalmaya devam ediyor. Dört gündür aralıksız süren kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren bazı ilçelerde daha da şiddetlendi. Meteoroloji yetkilileri, bugün öğleden sonra tipi şeklinde yağışın etkisini artıracağını, gece saatlerinde ise kış mevsiminin en soğuk gecelerinden birinin yaşanacağını belirtiyor. Vatandaşlar, kar yağışı ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kar Yağışı Şiddetini Artırıyor

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası, Türkiye’nin birçok bölgesinde olduğu gibi İstanbul’da da etkisini sürdürüyor. Çarşamba gününden bu yana devam eden kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren bazı ilçelerde yoğunlaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, öğleden sonra tipi etkili olacak. Özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesinin azalacağı ve ulaşımda aksamaların yaşanabileceği bildirildi.

Meteoroloji’den Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde sarı kodlu uyarı yayımladı. Raporda, kar yağışlarının cumartesi günü kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı, bu yağışların pazar öğle saatlerine kadar süreceği belirtildi. Ayrıca, buzlanma ve don olaylarının pazartesi sabahına kadar etkili olacağı ifade edildi. Vatandaşların ve sürücülerin buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

AKOM’dan Ekstra Tedbir Çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının etkisinin bugün daha da artacağını duyurdu. Yetkililer, özellikle akşam saatlerinden itibaren yolların kayganlaşacağını ve buzlanma riskinin artacağını belirtti. Kuvvetli kar yağışının pazartesi günü etkisini kaybedeceği, ancak salı sabahı İstanbul’un bazı bölgelerinde buzlanmanın devam edeceği ifade edildi.

İstanbul’un Simgeleri Kar Altında

Kar yağışı, İstanbul’un tarihi ve turistik bölgelerinde de kendini gösterdi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi beyaz örtüyle kaplandı. Gece saatlerinde yerli ve yabancı turistler, kar manzarasını fotoğraflayarak bu anları ölümsüzleştirdi. Kar yağışının, İstanbul’un simge noktalarına kattığı güzellik sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Trafikte Aksamalar ve Kazalar Yaşandı

Kar yağışı, İstanbul’un trafik akışını da olumsuz etkiledi. Beylikdüzü’nde, kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden bir kar küreme aracı devrildi. Araç sürücüsü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, özellikle kaygan yollar nedeniyle sürücülerin hızlarını azaltmaları ve ani fren yapmaktan kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Toplu taşıma araçlarını kullanmanın, trafiğin rahatlamasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Önümüzdeki Günler İçin Hava Tahmini

Meteoroloji yetkilileri, İstanbul’da kar yağışının cumartesi günü yer yer yoğunlaşacağını ve pazar öğle saatlerine kadar devam edeceğini öngörüyor. Pazartesi sabahı ise şehir genelinde buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Salı sabahına kadar sürecek olan soğuk hava dalgası, günlük yaşamı zorlaştırabilir. Vatandaşlardan, özellikle sabah saatlerinde dikkatli olmaları istendi.

Yetkililer, sokakta yaşayan vatandaşların soğuk hava koşullarından korunması için ilgili kurumlara bilgi verilmesini öneriyor. Ayrıca, donma riski bulunan su sayaçları ve boruların korunması gerektiği hatırlatıldı.

Sonuç

İstanbul, Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle bu kışın en soğuk gecelerinden birini yaşamaya hazırlanıyor. Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olacağı günlerde, vatandaşların tedbirli davranmaları büyük önem taşıyor. Özellikle sürücülerin, trafikte dikkatli olmaları ve araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları tavsiye ediliyor. Kar yağışının oluşturduğu manzaralar her ne kadar görsel bir şölen sunsa da, güvenlik önlemlerinin ihmal edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.