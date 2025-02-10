Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a Sert Tepki: "İkinci Bir Nekbe'ye Güçleri Yetmez!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da düzenlenen **"Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği Toplantısı"**nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılara değinen Erdoğan, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Gazze hakkındaki skandal sözlerine sert tepki gösterdi. Filistin halkına yeni bir Nekbe yaşatmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Erdoğan, İsrail’in soykırım uygulamalarına karşı Türkiye’nin duruşunun net olduğunu ifade etti.

"Yeni Bir Küresel Düzen Şart"

Konuşmasında dünya siyasetinde güç dengelerinin değiştiğini vurgulayan Erdoğan, uluslararası sistemin adaletsizliği konusunda şu sözleri dile getirdi:

"Dünyamız yeni bir paylaşım kavgasına sürükleniyor. Büyük güçler arasında yaşanan rekabet her geçen gün daha yıkıcı hale geliyor. Küresel barış ve adaletin sağlanması için yeni bir sistem zorunludur. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ anlayışımız işte bu düzen arayışının bir sembolüdür."

Türkiye’nin uluslararası arenada adil bir düzen için mücadele ettiğini belirten Erdoğan, sömürü ve işgal politikalarının devam etmesine göz yumulamayacağını ifade etti.

"Filistin Halkı Asla Yalnız Değil"

Erdoğan, İsrail’in Filistinlilere uyguladığı baskı ve şiddete karşı Türkiye’nin attığı diplomatik adımları da hatırlatarak, Türkiye’nin Filistin davasına desteğinin kararlılıkla süreceğini belirtti.

"360 kilometrekarelik bir alana sıkıştırılan 2 milyondan fazla insan, modern çağın en acımasız soykırımlarından birini yaşıyor. Ancak Gazzeli kardeşlerimiz, onurlarından ve vatanlarından asla vazgeçmiyor. Türkiye olarak, Gazze’nin ve Filistin halkının haklarını her platformda savunmaya devam edeceğiz."

İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ederek saldırılarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, Gazze’de yaşananların sadece bir insani kriz olmadığını, aynı zamanda küresel vicdanın sınandığı bir süreç olduğunu söyledi.

Trump’ın Skandal Açıklamalarına Sert Yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye ilişkin skandal açıklamalarına da sert tepki gösterdi.

"Filistin halkına ikinci bir Nekbe yaşatmaya Allah’ın izniyle kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir. Türkiye, bu zulme sessiz kalmayacaktır. İsrail'in işgal politikalarını destekleyenler, tarih önünde hesap verecektir."

Trump, geçtiğimiz günlerde ABD’nin Gazze’yi sahiplenerek yeniden inşa etmesi gerektiğini ve Filistinlilerin geri dönmesine izin verilmemesi gerektiğini savunmuştu. Erdoğan, bu açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirterek, Filistin halkının kendi vatanlarında özgürce yaşama hakkının tartışmaya açık olmadığını vurguladı.

Türkiye-Malezya İlişkilerinde Yeni Dönem

Erdoğan, Malezya ile Türkiye arasındaki tarihi ve stratejik ortaklığa da değindi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024 yılında 5 milyar doları aştığını, bu rakamın 10 milyar dolara çıkarılması hedeflendiğini belirtti. Türkiye ve Malezya’nın savunma sanayii, enerji ve teknoloji alanlarında işbirliğini güçlendireceğini ifade etti.

Toplantının sonunda, Türkiye ve Malezya’nın ortak çıkarları doğrultusunda diplomatik ilişkilerin daha da ileri taşınacağı vurgulandı.