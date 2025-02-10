CHP'de Ön Seçim Krizi! Mansur Yavaş Adaylık Sürecine Katılmayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’de başlayan ön seçim sürecine katılmama kararı aldığını duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdiği toplantıda bu kararını bizzat iletti. CHP’de cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci için yürürlüğe konulan ön seçim mekanizmasına destek verdiğini belirten Yavaş, ancak kendisinin bu sürece dahil olmayacağını açıkladı.

ÖN SEÇİMDE KRİTİK DÖNEMEÇ

Ankara’da düzenlenen ve yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ana gündemi ön seçim süreciydi. CHP lideri Özgür Özel, daha önce yaptığı açıklamalarda partinin yeni aday belirleme sürecini tabanın kararına bırakacağını söylemiş, ön seçim yapılacağını vurgulamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu süreci desteklediğini duyurmuştu.

Mansur Yavaş ise bu zirvede aldığı kararı net bir dille Özel ve İmamoğlu’na bildirdi: "Ön seçim kararına karşı değilim ancak kendim bu sürece katılmayacağım."

Bu gelişmeyle birlikte CHP içindeki ön seçim süreci yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Özellikle, CHP’de cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine Yavaş’ın katılmayacak olması, parti içindeki dengeleri nasıl etkileyeceği konusunda soru işaretleri oluşturdu.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ÖN SEÇİM VURGUSU

Özgür Özel, CHP grup toplantısında ön seçim sürecine dair kararlılığını yineledi. Özel, partisinin erken seçim ihtimaline karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Erken seçimin adayı erkenden belirlenir. Bu yüzden erkenden yola çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Ancak Yavaş’ın bu sürece katılmama kararı, CHP’de farklı görüşleri bir kez daha su yüzüne çıkardı. Ön seçim fikrinin parti içinde ne kadar benimseneceği ve bu süreçte hangi isimlerin aday olacağı merak konusu oldu.

ÜÇLÜ ZİRVENİN DETAYLARI

Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu katıldı. Toplantı boyunca CHP'nin gelecekteki siyasi adımları ve olası adaylık süreci tartışıldı.

Görüşmenin ardından Özgür Özel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak birlik mesajı verdi. Özel, İmamoğlu ve Yavaş ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak, "Birlikteyiz, hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak..." ifadelerini kullandı.

Ancak, toplantının ardından yapılan bu paylaşım, Yavaş’ın ön seçim kararına katılmama duruşunu yumuşatma çabası olarak da yorumlandı.

CHP'DE YENİ DENGELER BELİRLENİYOR

CHP içinde farklı görüşlerin olduğu bu süreçte, Mansur Yavaş’ın aldığı bu karar, parti içindeki güç dengelerini nasıl değiştirecek? Ön seçim süreci nasıl ilerleyecek ve CHP içindeki adaylık rekabeti nasıl şekillenecek? Tüm bu sorular, önümüzdeki günlerde CHP içinde daha fazla tartışılacak gibi görünüyor.