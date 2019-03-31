Sandığa kan bulaştı: 3 ölü

Mahalli seçimler'e kan bulaştı. Malatya'nın Pütürge ilçesinde sandık müşahitleri arasında silahlı kavga çıktı. Kanlı hadisede 3 kişi hayatını kaybetti.

ACI HABER MALATYA'DAN GELDİ

Sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. Ancak Malatya'dan gelen acı haberle seçime kan bulaştı. Sandık başında münakaşaya tutuşan müşahitler arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.Üzücü hadisede 3 kişi vurularak öldürüldü.

DİYARBAKIR'DA MUHTAR ADAYLARININ KAVGASI

Diyarbakır'da muhtar adayları arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Diyarbakır'ın Kocaköy, Çüngüş, Dicle, Lice ve merkezde çıkan muhtar adayları kavgalarında ise 30 kiş yaralandı. İstanbul'da ise Esenyurt ve Kadıköy'de sandık başında yaşanan kavgalarda 1 kişi bıçaklandı, 7 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa'da ise farklı semtlerde muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan kavgalarda 25 kişi yaralandı.