ABD’nin eski başkanı Donald Trump, rüşvet suçlamasıyla hapse mahkûm edilen eski Virginia Şerifi Scott Jenkins’i affettiğini duyurdu. Tartışmalı karar, seçim atmosferinde yeni bir gündem yarattı.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı açıklamada, Jenkins’in haksız yere hedef alındığını ileri sürdü. “Şerif Scott Jenkins, Biden Adalet Bakanlığı tarafından adeta mahvedildi. Böyle bir insanın bir gün bile hapiste kalmaması gerekir,” sözleriyle af gerekçesini açıkladı.

Şerif yardımcılığına rüşvetle atama iddiası

Jenkins, Aralık 2024’te, bazı iş insanlarına 75 bin dolardan fazla rüşvet karşılığında şerif yardımcılığı pozisyonları verdiği gerekçesiyle yargılanmış ve suçlu bulunmuştu. Mart 2025’te ise 10 yıl hapis cezası almıştı.

Trump, kararın tamamen siyasi bir zeminde alındığını savunarak affın “adaletin tesisi” olduğunu söyledi.

Ulbricht ve polis affı da gündemde

Trump’ın bu affı, son dönemdeki dikkat çeken adımlarının devamı niteliğinde. Ocak ayında, yasa dışı ürün satışı yapan Silk Road internet sitesinin kurucusu Ross Ulbricht’i de affeden Trump, 2020’de siyahi bir adamın ölümüne neden olan iki eski polisi de serbest bırakmıştı.

Bu tür kararlar, bazı kesimler tarafından “seçim yatırımı” olarak değerlendirilirken, Trump destekçileri ise bu adımları “derin devlete karşı mücadele” olarak görüyor.

Af kararlarıyla yeni strateji mi?

Trump’ın yeniden başkanlık yarışına hazırlandığı bu dönemde verdiği af kararları, seçim kampanyasının önemli bir ayağına dönüşmüş durumda. Özellikle yargı süreçlerine karşı duyulan güvensizlik üzerinden seçmenle bağ kurmaya çalışan Trump, bu politikalarıyla hem muhafazakâr hem de sistem karşıtı tabanını harekete geçirmeyi amaçlıyor.