Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 600 gündür süren saldırı ve ablukasının etkisiyle bölgede insani krizin derinleştiğini ve en az 60 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, İsrail’in sağlık altyapısını hedef alması sonucu Gazze’deki 38 hastaneden 22’si tamamen devre dışı kaldı. Bölge genelinde ilaç ve tıbbi malzeme stokları kritik seviyeye düştü.

Temel sağlık hizmetlerine erişim neredeyse yok

Hastanelerde doluluk oranı yüzde 106’ya çıktı. Ameliyathanelerin sadece yarısı çalışır durumda. Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten bu yana tedavi için yurt dışına çıkması gereken 477 hastanın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Böbrek hastalarının da yüzde 41’i tedavi eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Oksijen istasyonlarının büyük kısmı tahrip olurken, Gazze'deki tüm MR cihazları imha edildi. Mevcut jeneratörlerin çoğu ya çalışmıyor ya da acil yakıt ihtiyacı içinde.

Sağlık personeline baskı ve sivillere müdahale

Bakanlık, İsrail'in yalnızca altyapıyı değil sağlık çalışanlarını da hedef aldığını ve birçok personelin gözaltına alındığını aktardı. Sivillerin de sağlık merkezlerinde alıkonduğu belirtildi.

Son 24 saatte 28 kişi daha öldü

İsrail'in son bir gün içinde gerçekleştirdiği saldırılarda 28 Filistinli yaşamını yitirdi, 179 kişi ise yaralandı. Ateşkesin bozulduğu 18 Mart’tan bu yana ölü sayısı 3 bin 924'e, yaralı sayısı ise 11 bin 267’ye ulaştı.

Saldırıların başladığı tarihten bu yana toplamda 54 bin 84 kişi hayatını kaybederken, 123 bin 308 kişi yaralandı.