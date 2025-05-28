Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve TİKA’nın katkılarıyla düzenlenen “Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması”, İstanbul'da genç mutfak ustalarını bir araya getirdi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, törende yayımladığı video mesajında, öğrencilerin sadece mutfakta değil, değerlerle donanmış bireyler olarak da yetişmesini hedeflediklerini vurguladı. Tekin, “Türk mutfağı, kültürümüzün taşıyıcısıdır. Bu mirası geleceğe en güzel şekilde gençlerimiz aktaracak,” dedi.

Vali Davut Gül: "Meslek liseleri geleceğin sektörüne yön veriyor"

İstanbul Valisi Davut Gül, genç şeflerin sergilediği performanstan övgüyle bahsederek, gastronominin hem istihdam hem de turizm açısından stratejik bir alan olduğunu belirtti. “Bu yarışmalar, öğrencilere pratik tecrübe kazandırıyor, onları sektöre hazırlıyor,” ifadelerini kullandı.

Vali Gül ayrıca, meslek liselerinin fiziki kapasitesinin her geçen gün geliştiğini, atölye ve donanım altyapısında ciddi yatırımlar yapıldığını aktardı.

Türk mutfağının zenginliği ön plandaydı

Festival, Türk mutfağının çok kültürlü geçmişini ve zenginliğini yansıtan özgün tariflerin yarıştığı bir platforma dönüştü. Yarışmada, farklı ülkelerden gelen katılımcılarla birlikte kültürel bir etkileşim ortamı da sağlandı.

Öğrencilerin hazırladığı tabaklar hem jüri üyeleri hem de sektör profesyonellerinden tam not aldı. Yarışmaya katılan tüm gençlere başarı belgeleri verilirken, dereceye girenler ise plaket ve ödüllerle onurlandırıldı.

Etkinliğe İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, sektör temsilcileri ve eğitimciler de katıldı.