Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı dün 13 bin 420 lira 83 kuruş olarak açıklandı. Bu rakam, önceki günlere göre nispi bir düşüşe işaret ediyor.

İşlem hacminde sert düşüş

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 563 bin 953 lira oldu. Önceki gün bu rakam 18 milyon 161 bin 740 liraydı. İşlem hacmindeki düşüş, piyasalarda talep daralmasına ya da fiyat hareketliliğine bağlı olarak değerlendiriliyor.

Ticaret miktarı ve referans fiyatlar

Dünkü verilere göre, toplam 568 bin metreküp doğal gaz ticareti yapıldı. Referans fiyat 1000 metreküp için 13.420,83 TL olarak belirlenirken, dengeleme gazı alış ve satış fiyatları da sırasıyla 14.091,87 TL ve 12.749,79 TL olarak kaydedildi.

Bu fiyatlar, piyasa katılımcılarının dengeleme yükümlülüklerini yerine getirirken karşılaşacakları alım-satım maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

Türkiye’ye gaz girişi 98 milyon metreküpe yaklaştı

Türkiye’ye dün toplam 97 milyon 998 bin 150 metreküp doğal gaz girişi oldu. Piyasaya arz edilen miktar ise 98 milyon 549 bin 802 metreküp olarak kaydedildi. Arz-talep dengesi açısından bu rakamlar piyasada istikrarı sürdüren bir tabloya işaret ediyor.