Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl TÜBİTAK’ın düzenlediği ortaokul ve lise öğrencileri araştırma proje yarışmalarına rekor katılım olduğunu açıkladı. Kacır, 57 bin 932 öğrencinin başvurduğunu, 36 bin 504 projenin değerlendirmeye alındığını belirtti.

“Gençlerimiz hayal kuruyor ve çalışıyor”

ATO Congresium’da düzenlenen ödül töreninde konuşan Bakan Kacır, “Bu sayılar bize çok net bir şeyi gösteriyor; gençlerimiz bilime ilgi duyuyor, araştırıyor, geliştiriyor, hayal kuruyor ve bu hayalleri gerçekleştirmek için büyük bir çaba gösteriyor” dedi.

Gençlerin bilimle buluşmasının sadece bir eğitim faaliyeti değil, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek bir temel olduğunu vurgulayan Kacır, proje yarışmalarının 56 yıldır lise, 19 yıldır ortaokul düzeyinde düzenlendiğini hatırlattı.

“TEKNOFEST kuşağı için her imkanı sunacağız”

Konuşmasında TEKNOFEST kuşağının önemine dikkat çeken Kacır, Türkiye genelinde açılan Deneyap teknoloji atölyeleri, bilim fuarları ve bilim merkezleriyle gençlerin erken yaşta teknolojiyle tanışmasını sağladıklarını söyledi.

“Merak eden, sorgulayan ve üreten bir toplumun temellerini gençlerle birlikte atıyoruz” diye konuştu.

Ödüller 198 projeye verildi

Finale kalan 396 proje, 848 öğrenci ve 396 danışman öğretmenin katılımıyla düzenlenen ödül töreninde, lise düzeyinde 108, ortaokul düzeyinde 90 projeye ödül takdim edildi. Her alanda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülleri verildi.

“Milli teknoloji atölyeleri üniversitelerde kurulacak”

Bakan Kacır, gençlerin üniversite çağında da destekleneceğini belirtti. Bu kapsamda, bu yıl sonuna kadar 50 farklı üniversitede “milli teknoloji atölyeleri” kurulacağını açıkladı.

“Bu atölyeler, öğrencilerin birlikte çalışarak yenilikçi projeler üretmesini sağlayacak. Takım çalışmasını, üretkenliği ve teknolojiye yönelmeyi destekleyecek” dedi.

Kacır ayrıca STAR Programı, BiGG Girişimcilik Desteği ve TÜBİTAK burslarıyla gençlerin her aşamada yanında olduklarını vurguladı.