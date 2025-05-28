Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında önemli bir eşiği daha geçtiğini açıkladı. 2025 yılının ilk dört ayında yapılan savunma ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artarak 2,2 milyar dolara ulaştı.

Türkiye 185 ülkeye savunma ürünü ihraç ediyor

Yılmaz, Levent’te düzenlenen 18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı özetledi. Bugün itibarıyla 230’dan fazla ürünün 185 ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

“Hedefimiz, yıllık ihracatta 10 milyar dolar sınırını geçerek savunma alanında çift haneli ihracat rakamlarına ulaşmak” dedi. Hakan Fidan 29-30 Mayıs’ta Ukrayna’yı ziyaret edecek İçeriği Görüntüle

İHA’larda dünya liderliği

Türkiye'nin dünya İHA pazarının yüzde 65’ine sahip olduğunu söyleyen Yılmaz, “Hava, kara ve deniz unsurlarında geliştirilen insansız sistemlerle uluslararası alanda güçlü bir konumdayız. Bu sistemler, operasyon sahalarında kendini defalarca kanıtladı” diye konuştu.

3.500’den fazla firma, 100 milyar dolarlık proje hacmi

Yılmaz, Türk savunma sanayisinde 3 bin 500’den fazla firma ve 100 milyar doları aşan proje hacmiyle büyük bir ekosistemin oluştuğunu aktardı. Sektörün 18 milyar dolarlık cirosu olduğunu, 100 bine yakın kişiye istihdam sağladığını vurguladı.

“Teknoloji ve güvenlik birlikte gelişmeli”

Konferansta öne çıkan bir diğer başlık ise teknolojik eşitsizlikler ve küresel güvenlik sorunları oldu. Yılmaz, adil teknoloji paylaşımının küresel barış için hayati önemde olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Askeri kapasitenin sadece belli ülkelerde yoğunlaşması, uzun vadede güvenlikten çok tehdit yaratır.”

“Bilgi ve teknolojiyi dostlarla paylaşmaya hazırız”

Yılmaz, Türkiye'nin sadece kendi güvenliğini değil, dost ve müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarını da karşılayabilecek kapasitede olduğunu söyledi. Üretilen savunma araçlarının NATO standartlarına uygun olduğunu ve birçok operasyonel başarıya imza attığını vurguladı.