İstanbul Güngören’de meydana gelen patlama sonrası haber takibi yapan basın mensuplarına yönelik saldırı kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, olayla ilgili yaptığı açıklamada şiddeti kınadı ve sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Haber Global ekibine saldırı

Patlama sonrası bölgede görev yapan Haber Global muhabiri Rabia Azra Sözcü ve kameraman Alperen Ulukuş, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı. Basın çalışanlarının darbedildiği olayda, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Altun, basına yönelik şiddetin sadece bireysel bir saldırı değil, halkın haber alma hakkına yönelik bir tehdit olduğunu ifade etti.

“Şiddet sadece gazetecilere değil, topluma yöneliktir”

Fahrettin Altun’un açıklamasında şu sözler dikkat çekti:

“Basın mensuplarına yönelik gerçekleşen bu tür şiddet eylemleri, yalnızca bireysel birer şiddet vakası değil, aynı zamanda halkın haber alma hakkına ve ifade özgürlüğüne yapılan açık saldırılardır. İlgili şahısların bir an evvel adalet önünde hesap vermesi için sürecin takipçisi olacağız.”

Altun, yaralanan basın mensubuna acil şifalar dileyerek Haber Global ekibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Basın özgürlüğüne dikkat çekildi

Yaşanan olay sonrası birçok gazeteci örgütü de kınama mesajları yayımlayarak, medyanın görev yapmasının önündeki fiziksel tehditlerin arttığını belirtti. Olay, Türkiye’de gazetecilerin sahadaki güvenliğinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Yetkililerin konuyla ilgili soruşturma başlattığı ve saldırganların tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.