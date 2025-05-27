Küresel piyasalarda Brent petrolün varili, OPEC+ toplantısı öncesi arz artışı beklentilerinin etkisiyle düşüş göstererek 64,17 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda WTI tipi ham petrol ise 61,33 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarında baskı: OPEC+ üretim artışı sinyali

Dün 66,05 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 64,45 dolar seviyesinde kapatmıştı. Ancak bugün sabah saatlerinde yüzde 0,4 değer kaybederek 64,17 dolara geriledi.

Fiyatlardaki bu aşağı yönlü hareketin en önemli nedeni, OPEC ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 31 Mayıs’taki toplantısı öncesi yükselen üretim artışı beklentisi. Grubun toplantıda günlük 411 bin varillik üretim artışı kararı alabileceği öngörülüyor.

Haziran ayında üretim artışına gitme kararı alan OPEC+ ülkelerinin, bu trendi sürdüreceği beklentisi piyasada arz fazlası endişelerini tetikliyor.

ABD verileri ve tarife gelişmeleri fiyatları etkiliyor

Analistler, bu hafta açıklanacak olan ABD ekonomik büyüme verileri ve Fed’in FOMC tutanaklarının da petrol piyasalarında belirleyici olacağını belirtiyor. ABD'de ekonomik yavaşlama sinyallerinin gelmesi durumunda, talebin azalabileceği ve bunun da petrol fiyatlarını aşağı çekebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik yüzde 50 gümrük tarifesi kararını 9 Temmuz’a ertelemesi, kısa vadeli olarak piyasalarda talep beklentilerini destekledi.

Teknik seviyeler: Direnç 69,87, destek 58,94 dolar

Brent petrol için teknik analizde, 69,87 dolar direnç; 58,94 dolar ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Fiyatların bu aralıkta dalgalı seyir izleyebileceği tahmin ediliyor.