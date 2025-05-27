Ticaret Bakanlığı, yerli üretimi korumaya yönelik politikaları kapsamında dampingli ve sübvansiyonlu ithalata karşı yeni bir hamle yaptı. 2025/7, 2025/8, 2025/9 ve 2025/10 sayılı tebliğlerle birlikte, bazı ürünler için damping soruşturmaları ve gözden geçirme süreçleri resmen başlatıldı.

Haksız rekabetle mücadelede kapsam genişliyor

Bakanlık açıklamasına göre, halihazırda 130 ürüne yönelik damping ve sübvansiyon önlemi yürürlükte. Ayrıca 14 ürün için nihai gözden geçirme, 23 ürün içinse yeni damping soruşturması sürüyor.

Yayımlanan tebliğler çerçevesinde başlatılan yeni incelemeler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi mevzuatına dayanıyor. Gerekli şartlar oluştuğunda, soruşturmalar şikayet üzerine ya da resen başlatılabiliyor.

Çin, Hindistan ve diğer Asya ülkelerinden gelen ürünler inceleniyor

Yeni başlatılan soruşturmalar özellikle Asya ülkelerinden gelen ürünleri hedef alıyor. İncelemeye alınan ürün grupları ve ülkeler şöyle:

Kesik elyaf iplikleri (Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Pakistan, Tayland, Vietnam)

Güneş panelleri için bağlantı kutuları (Çin)

Sodyum glukonat (Çin)

Fotovoltaik paneller için alüminyum çerçeveler (Çin)

Bu ürünlerde hâlihazırda uygulanan önlemler gözden geçirilirken, bazı ürünlerde ise ilk kez damping soruşturması açıldı.

Başvurular için süre sınırlaması var

Bakanlık, yürütülen süreçlere ilgili tarafların belirli süreler içinde katılım sağlayabileceğini belirtti. Soruşturmalar tamamlanana kadar mevcut önlemlerin geçerliliği sürecek.

"Milli üretim ve istihdam önceliğimiz"

Yapılan açıklamada, Bakanlığın temel hedefinin yerli sanayinin korunması ve istihdamın desteklenmesi olduğu vurgulandı:

“Adil olmayan ticaret uygulamalarına karşı milli üretimin yanındayız. Yerli sanayimizi dış rekabetin tahribatına karşı korumakta kararlıyız.”