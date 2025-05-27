İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi istismar gibi bilişim suçlarına yönelik 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 171 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 74’ünün tutuklandığını açıkladı.

Sahte sitelerle dolandırdılar, mobil bankacılık hesaplarını ele geçirdiler

Bakanlığın koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, şüphelilerin “yüksek kazanç vaadi, düşük faizli kredi fırsatı ve online ürün satışı” gibi içeriklerle sosyal medya ve oltalama siteleri üzerinden vatandaşları hedef aldığı tespit edildi.

Şüphelilerin;

Yasa dışı bahis sitelerine teknik destek sağladığı ,

Canlı destek ve kullanıcı organizasyon görevleri üstlendiği ,

Sahte belgeler düzenleyerek sistemlere yetkisiz giriş yaptığı ,

Mobil bankacılık hesaplarına erişerek maddi kazanç elde ettiği belirlendi.

Şüpheliler hakkında 171 gözaltı kararı verildi

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla yürütülen operasyonda, 46 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Şüpheliler, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak nitelikli dolandırıcılık”, “yasa dışı bahis”, “çevrimiçi çocuk müstehcenliği” ve “suç örgütü kurma” gibi suçlardan gözaltına alındı.

Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi

Operasyonlar sırasında ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda dijital cihaz ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, suçla mücadelenin hem fiziksel hem dijital ortamda kararlılıkla sürdüğünü şu sözlerle vurguladı:

“Siber vatanda da suçluların peşindeyiz. Yasa dışı bahis ve dijital dolandırıcılık yapanlara göz açtırmıyoruz.”