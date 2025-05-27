Avrupa Birliği'nde (AB) nisan ayında yeni otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 artış göstererek 925 bin 359 adede ulaştı. Veriler, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından açıklandı.

Hibrit ve elektrikli modeller pazarda ağırlık kazandı

Açıklanan verilere göre, satışa sunulan yeni otomobillerin büyük kısmını çevreci modeller oluşturdu. Nisan ayında AB genelinde:

Hibrit araçlar : %34,7

Benzinli araçlar : %28,3

Tam elektrikli araçlar : %15,7

Dizel araçlar : %9,6

Fişli (Plug-in) hibritler : %8,8

Diğer yakıt türleri: %2,9

Elektrikli otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına göre %34,1 artarak 145 bin 341 adede ulaştı. Böylece hibrit, tam elektrikli ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı %59,2'ye yükseldi.

Satışlar Almanya ve Fransa’da düşerken, İtalya ve İspanya’da arttı

Ülke bazında satış değişimlerine bakıldığında:

Almanya : %0,2 düşüş

Fransa : %5,6 düşüş

İtalya : %2,7 artış

İspanya: %7,1 artış

Bu veriler, pazarın bazı büyük ülkelerinde durgunluk yaşanırken, diğer bölgelerde toparlanma sinyallerinin geldiğini gösteriyor.

Ocak-nisan döneminde düşüş var

Yılın ilk dört ayını kapsayan ocak-nisan döneminde ise AB genelindeki toplam yeni otomobil satışları, geçen yıla göre %1,2 azalarak 3 milyon 640 bin 211 olarak kayıtlara geçti.

Volkswagen liderliğini sürdürüyor

Otomotiv grupları bazında bakıldığında:

Volkswagen Grubu : 257.111 adet ile lider

Stellantis (Peugeot, Fiat, Citroen, Opel): 150.785 adet

Renault Grubu : 102.525 adet

Toyota Grubu: 75.272 adet

Veriler, AB otomotiv pazarında çevreci dönüşümün hızlandığını ve tüketici tercihlerinin artık hibrit ve elektrikli araçlara yöneldiğini ortaya koyuyor.