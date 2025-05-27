Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere başkent Lefkoşa’ya gitti. Gün boyunca çeşitli temaslarda bulunacak olan Şimşek’in ajandasında ekonomi ön planda.

Şimşek, KKTC'nin üst düzey isimleriyle görüşecek

Bakan Şimşek’in ziyaret programı kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile görüşmesi planlanıyor. Görüşmelerde Türkiye-KKTC ekonomik ilişkileri ve iş birliği alanlarının ele alınması bekleniyor.

Ekonomi konferansında konuşma yapacak

Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Yerleşkesi ev sahipliğinde düzenlenecek “Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu” başlıklı konferansa katılacak. Konferansta Türkiye’nin ekonomik görünümü ve küresel gelişmelere dair kapsamlı bir sunum yapması öngörülüyor.

KKTC Maliye Bakanı ile heyetler arası görüşme

Ziyaret kapsamında ayrıca KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Ekonomik iş birliği, mali destek mekanizmaları ve yapısal reformlara yönelik konular masada olacak.

Bakan Şimşek’in temaslarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde Türkiye’ye dönmesi planlanıyor.