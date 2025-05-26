Volvo ve Google: Geleceğin Otomobillerine Birlikte İmza Atıyor

Google'ın yapay zeka destekli asistanı Gemini, otomotiv dünyasında devrim yaratmaya hazırlanıyor. Google'ın bu yenilikçi teknolojiyi otomobillere entegre edeceğini açıklamasının hemen ardından, Volvo da stratejik bir hamle ile dikkat çekti. Volvo, Google ile olan iş birliğini genişleterek Android Automotive OS geliştirme sürecinde aktif bir rol üstleneceğini duyurdu.

Bu iş birliği sayesinde Volvo, araçlarında Gemini destekli araç içi deneyimi sunan öncü markalardan biri olacak. Şirket, Android Automotive OS üzerinde yeni özellikler ve güncellemeler geliştirmeyi hedefliyor. Bu, Volvo'nun üreteceği araçların, Google'ın en güncel yazılım yeniliklerini ilk deneyimleyen modeller arasında yer alacağı anlamına geliyor.

Android Automotive OS, Google'ın sunduğu Android Auto'dan farklı olarak, doğrudan aracın işletim sistemi olarak çalışıyor.

Navigasyon ve medya oynatma işlevlerinin ötesine geçerek, klima kontrolü gibi doğrudan araç sistemlerine entegre olabiliyor.

Bu sistemi şu an deneyimleyebileceğiniz modellerin başında Volvo EX90 geliyor.

Yeni dönemde, Gemini destekli sistem sayesinde sürücüler sesli komutlarla mesaj gönderebilecek, rota alabilecek ya da günlük dilde yöneltilen sorulara cevap alabilecek. Volvo, bu teknolojinin sürüş sırasında dikkat dağınıklığını azaltarak sürücünün yola daha iyi odaklanmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.

Her ne kadar Gemini'nin Volvo araçlarında tam olarak ne zaman devreye gireceği henüz açıklanmamış olsa da, bu yeni anlaşma ile Volvo'nun bu alanda öncü markalardan biri olacağı kesinleşti.