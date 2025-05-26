Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 27 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 15.30 itibarıyla geçerli olan gösterge niteliğindeki döviz alış ve satış kurlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre dolar ve euroda sınırlı bir yükseliş dikkat çekti.
Dolar 38,89 TL, Euro 44,28 TL seviyelerinde
Merkez Bankası verilerine göre:
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ABD Doları
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Alış: 38,8907 TL
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Satış: 38,9608 TL
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Euro
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Alış: 44,2855 TL
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Satış: 44,3653 TL
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İngiliz Sterlini
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Alış: 52,6642 TL
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Satış: 52,9388 TL
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İsviçre Frangı
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Alış: 47,2389 TL
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Satış: 47,5422 TL
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Kanada Doları
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Alış: 28,3265 TL
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Satış: 28,4542 TL
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Diğer önemli kurlar
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Japon Yeni (100 birim): Alış 27,1552 TL / Satış 27,3350 TL
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Suudi Riyali: Alış 10,3690 TL / Satış 10,3877 TL
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Kuveyt Dinarı: Alış 126,1905 TL / Satış 127,8417 TL
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Çin Yuanı: Alış 5,3827 TL / Satış 5,4532 TL
Çapraz kurlarda dikkat çeken oranlar
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1 Euro = 1,1387 Dolar
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1 Sterlin = 1,3565 Dolar
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1 Dolar = 7,1846 Çin Yuanı
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1 Dolar = 1,7000 Azerbaycan Manatı
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1 Dolar = 3,6730 BAE Dirhemi
SDR değeri de güncellendi
Merkez Bankası, Özel Çekme Hakkı (SDR) için de güncel değerleri paylaştı:
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1 SDR = 1,36063 ABD Doları
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1 SDR = 52,9636 Türk Lirası
Döviz kurlarındaki hareketlilik, küresel piyasalardaki dalgalanmalara paralel olarak yakından izlenmeye devam ediliyor.