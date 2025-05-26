Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 27 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 15.30 itibarıyla geçerli olan gösterge niteliğindeki döviz alış ve satış kurlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre dolar ve euroda sınırlı bir yükseliş dikkat çekti.

Dolar 38,89 TL, Euro 44,28 TL seviyelerinde

Merkez Bankası verilerine göre:

ABD Doları Alış: 38,8907 TL Satış: 38,9608 TL

Euro Altın haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 4 bin 190 TL İçeriği Görüntüle Alış: 44,2855 TL Satış: 44,3653 TL

İngiliz Sterlini Alış: 52,6642 TL Satış: 52,9388 TL

İsviçre Frangı Alış: 47,2389 TL Satış: 47,5422 TL

Kanada Doları Alış: 28,3265 TL Satış: 28,4542 TL



Diğer önemli kurlar

Japon Yeni (100 birim): Alış 27,1552 TL / Satış 27,3350 TL

Suudi Riyali: Alış 10,3690 TL / Satış 10,3877 TL

Kuveyt Dinarı: Alış 126,1905 TL / Satış 127,8417 TL

Çin Yuanı: Alış 5,3827 TL / Satış 5,4532 TL

Çapraz kurlarda dikkat çeken oranlar

1 Euro = 1,1387 Dolar

1 Sterlin = 1,3565 Dolar

1 Dolar = 7,1846 Çin Yuanı

1 Dolar = 1,7000 Azerbaycan Manatı

1 Dolar = 3,6730 BAE Dirhemi

SDR değeri de güncellendi

Merkez Bankası, Özel Çekme Hakkı (SDR) için de güncel değerleri paylaştı:

1 SDR = 1,36063 ABD Doları

1 SDR = 52,9636 Türk Lirası

Döviz kurlarındaki hareketlilik, küresel piyasalardaki dalgalanmalara paralel olarak yakından izlenmeye devam ediliyor.