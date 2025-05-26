Akdeniz’e özgü ve nesli tehlike altındaki orfoz (Epinephelus marginatus), Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında görüntülendi. Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan’ın dalışında çok sayıda orfoz balığı objektiflere yansıdı.

IUCN kırmızı listesinde yer alıyor

Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan orfoz, Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınmış durumda. Avcılığı yasak olan bu tür, Akdeniz ekosisteminin korunması açısından kritik rol üstleniyor.

Balıkçılık baskısı, yaşam alanlarının daralması ve bilinçsiz avlanma, orfoz popülasyonlarını ciddi şekilde tehdit ediyor. Bu nedenle türün izlenmesi ve korunması, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin devamı açısından büyük önem taşıyor.

Ceylan: “Orfozları bir arada görmek umut verici”

Dalış sırasında orfoz sürüsünü kayda alan Tahsin Ceylan, “Bu kadar çok orfozu bir arada görmek, korunma çabalarının meyvesini verdiğini gösteriyor. Ancak hâlâ dikkatli olunması gerekiyor” dedi.

Ceylan, görüntülediği orfozların farklı yaş ve boyutlarda olduğunu, bunun da türün üreme döngüsünün sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

Akdeniz için stratejik türlerden biri

Orfoz, deniz ekosisteminde avcı türlerden biri olarak, balık türlerinin dengeli dağılımında kilit rol oynuyor. Bu yönüyle sadece balıkçılık açısından değil, tüm deniz yaşamı için önem taşıyor.

Uzmanlar, koruma bölgelerinin artırılması, bilinçlendirme çalışmalarının sürdürülmesi ve yasakların sıkı şekilde uygulanması gerektiğini vurguluyor.