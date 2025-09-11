Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde İncelemelerde Bulundu

Dolar
Yayınlanma
14
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde gerçekleştirdiği ziyaretle, bölgedeki altyapı ve sosyal projeler üzerinde incelemelerde bulundu. Bu kapsamda, Başkan Balaban’a Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Dilek Yeltin ve Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün eşlik etti.

Ahmet Kaya Parkı’nda İncelemeler

Ziyaret sırasında, Ahmet Kaya Parkı’nda yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Balaban, parkın bölge halkı için önemli bir sosyal alan olacağını vurguladı. Mahalle Muhtarı Musa Sezer’in de katıldığı incelemelerde, parkın açılışı için son hazırlıkların yapıldığı ifade edildi. Başkan Balaban, parkın tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin sosyal yaşamının zenginleşeceğine dikkat çekti.

Vatandaşlarla Buluşma

Başkan Balaban, incelemelerinin ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, onların taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediklerini belirten Balaban, “İmkanlarımız doğrultusunda, halkımızın taleplerine hızlı ve etkin çözümler üretmeyi hedefliyoruz” dedi. Bu tür ziyaretlerin, yerel yönetim ile vatandaşlar arasında daha sağlıklı bir iletişim kurulmasına katkı sağladığını ifade etti.

Teşekkür Mesajı

Bölgedeki çalışmalara destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya da teşekkür eden Balaban, yapılan işlerin önemine değindi. “Mareşal Fevzi Çakmak Mahallemizde hem devam eden projeleri yerinde görmek hem de vatandaşlarımızın taleplerini birinci ağızdan dinlemek için buradayız. Ahmet Kaya Parkı, mahallemize nefes aldıracak önemli bir sosyal alan olacak” şeklinde konuştu.

Yunusemre Belediyesi'nin, bölgedeki sosyal projeleri ve altyapı çalışmalarıyla ilgili yürüttüğü çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. Başkan Balaban’ın bu tür ziyaretleri, yerel halkın ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verme amacını taşırken, aynı zamanda belediyenin şeffaflık ilkesine de katkı sağlamaktadır.

