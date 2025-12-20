Dolar
Ürdün Savaş Uçakları, ABD'nin DEAŞ'a Yönelik Suriye Operasyonuna Katıldı

Ürdün Savaş Uçakları, ABD'nin DEAŞ'a Yönelik Suriye Operasyonuna Katıldı

Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri, ABD ve uluslararası koalisyon ile iş birliği içinde, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki unsurlarına yönelik gerçekleştirilen Hawkeye Operasyonu'na katıldığını duyurdu. Bu operasyonun amacı, bölgedeki güvenlik tehditlerini bertaraf etmek olarak belirlendi.

Operasyonun Detayları

Ürdün merkezli haber ajansı Petra'nın aktardığı bilgilere göre, Ürdün'e ait savaş uçakları, "Suriye'nin komşularına ve bölgeye yönelik tehditlerin engellenmesine" yönelik bir görev için havalandı. Ürdün ordusunun yaptığı açıklamada, bu operasyonun ABD ve uluslararası koalisyonla yürütülen iş birliği çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilirken, Suriye'nin de bu iş birliğine yakın zamanda katılacağı vurgulandı.

Hawkeye Operasyonu Hakkında

Açıklanan bilgilere göre, Hawkeye Operasyonu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından başlatıldı. Bu operasyon, 13 Aralık tarihinde Suriye'nin Tedmur (Palmira) bölgesinde DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve 2'si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya bir misilleme olarak hayata geçirildi. CENTCOM, operasyona dair önceki açıklamalarında, savaş uçakları, saldırı helikopterleri ve ağır silahlar kullanarak Suriye'nin merkezindeki 70'ten fazla hedefin vurulduğunu bildirmişti.

Operasyonun Amaçları ve Kullanılan Teknoloji

Hawkeye Operasyonu kapsamında, DEAŞ'ın bilinen altyapı ve silah depolarına yönelik olarak 100'den fazla hassas mühimmat kullanıldığı ifade edildi. Bu durum, koalisyon güçlerinin hedefe yönelik etkili bir şekilde saldırı gerçekleştirmeyi amaçladığını gösteriyor. Bölgedeki güvenlik durumunun ciddiyeti, bu tür operasyonların gerekliliğini artırmakta ve uluslararası iş birliğinin önemini ön plana çıkarmaktadır.

Ürdün'ün bu operasyona katılması, bölgedeki terörizme karşı yürütülen mücadelede uluslararası dayanışmanın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ürdün'ün hava gücünün etkin bir şekilde kullanılması, bölgedeki tehditlere karşı daha güçlü bir karşılık verileceği anlamına geliyor. Bu durum, hem bölgedeki istikrarı sağlamak hem de DEAŞ gibi terör örgütlerinin etkisini azaltmak açısından önemli bir adım olarak kaydedildi.

