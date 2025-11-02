Dolar
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
Politika Türkiye ile Irak Arasında Su Anlaşması İmzalanacak

Türkiye ile Irak Arasında Su Anlaşması İmzalanacak

Yayınlanma
14
Türkiye ile Irak Arasında Su Anlaşması İmzalanacak
Okunma Süresi: 2 dk

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Irak arasında su yönetimi konusunu ele almak üzere önemli bir anlaşmanın imzalanacağını açıkladı. Bağdat’ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, su kaynaklarının verimli kullanımı adına yapılan bu anlaşmanın kritik bir adım olduğunu vurguladı. Fidan, "Su anlaşması imzalayacağız. Suyun verimli kullanılması adına bu anlaşma oldukça önemli," ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Irak'a Desteği Vurgulandı

Bağdat'taki basın toplantısında Hakan Fidan, Türkiye'nin Irak'ın huzuru, güvenliği, kalkınması ve refahı konusundaki kararlılığını yineledi. Fidan, "Türkiye olarak Irak'ın refahına yönelik desteğimiz tamdır," diyerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik olan bu yaklaşımın önemine dikkat çekti. Su anlaşmasının, iki ülke arasında işbirliğini artıracak bir zemin oluşturacağı öngörülüyor.

Su yönetimi konusunda uluslararası işbirliğinin gerekliliği gün geçtikçe daha fazla önem kazanırken, Türkiye ve Irak arasındaki bu anlaşma, bölgedeki su kaynaklarının daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına katkı sağlayabilir. Özellikle kuraklık ve iklim değişikliği gibi küresel sorunların etkisi altında, su kaynaklarının yönetimi, her iki ülkenin de stratejik öncelikleri arasında yer alıyor.

Hakan Fidan’ın açıklamaları, Türkiye ve Irak’ın uzun vadeli işbirlikleri için önemli bir zemin oluşturma potansiyeline sahip. Bu gelişmelerin ardından, ilerleyen günlerde anlaşmanın detayları ve içeriği hakkında daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor.

